超強冷空氣直衝探5度　跨年挑戰「入冬首波寒流」最凍時間曝

▲跨年全台急凍。（圖／資料照／記者周宸亘攝）
記者陳俊宏／台北報導
要外出跨年的民眾，要做好禦寒工作！氣象專家吳德榮表示，下周三冷鋒通過、超強冷空氣直衝而下，當晚氣溫即降至10度以下，愈晚愈寒冷；跨年挑戰今年「入冬第一波寒流」的機率很高，北台灣都會區的最低氣溫約在8、9度，其他平地最低氣溫則更可降至6度左右。天氣風險公司總經理彭啟明也說，跨年到元旦最冷，目前許多預測的低溫都朝向只有7至9度間，空曠地區要看輻射冷卻也只有5至7度。
吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨中層雲系尚未完全脫離，伴隨降水回波，嘉義以北有明顯降雨，截至5時低溫與23日晨近似，北部約在17度（新北五股區16.7度），中部約17度（台中清水區16.8度），南部約18度（台南六甲區17.5度），東部約18度（花蓮萬榮鄉17.9度）；但皆非今日的最低氣溫，因小股冷空氣才將開始南下，到今晚仍有小幅下降的空間。
▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）
吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風影響，氣溫略降，白天起西半部降雨漸歇，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南則轉為晴時多雲的天氣；周五西半部晴時多雲，白天舒適、早晚涼，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，天氣稍涼。
吳德榮分析，周六、周日各地晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼；下周一一小股微弱東北風，各地仍晴時多雲，僅北海岸及東北部雲量略增，偶有少量飄雨的機率；下周一下午起至下周二各地恢復晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼的天氣。
吳德榮提醒，最新歐（ECMWF）、美（GFS）模式皆模擬，下周三冷鋒通過、超強冷空氣直衝而下，當晚氣溫即降至10度以下，愈晚愈寒冷，要注意，下周四晨及元旦晨將創入冬最低氣溫紀錄；元旦白天起至下周日，冷空氣將逐日減弱，氣溫逐日漸升，早晚氣溫仍很低。
吳德榮表示，歐美模式模擬的強度，下周四晨及元旦晨北台灣都會區的最低氣溫約在8、9度，其他平地最低氣溫則更可降至6度左右，若以目前模擬的強度，直接跳過強烈大陸冷氣團，挑戰入冬第一波寒流的機率很高；但由於是期末的模擬，模式會持續調整，應繼續觀察最新資料。
▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）
彭啟明在臉書說，下周跨年天氣可能要讓大家頗有環境壓力的，預期下周三開始，新的一波來自於西伯利亞醞釀的強冷高壓將顯著南下，移動速度從下周二開始將橫掃中國東岸，預期到廣東、福建都有機會在這幾天接近到零度；台灣則是下周三時冷空氣接近，也會迅速降溫，下周三就有機會降到10至12度。
彭啟明提醒，最冷的時間點會落在下周四到下周五，也就是跨年到元旦，目前許多預測的低溫都朝向只有7至9度間，空曠地區要看輻射冷卻也只有5至7度，這就是大家習慣認知的寒流等級，要到下周末才會回溫。
彭啟明進一步分析，預期一開始下周三接近時，會伴隨水氣是偏濕冷，但到周四時會轉為偏乾冷，先濕冷再轉乾冷，這樣的變化很大，尤其是低溫的環境，提醒您要多注意；當然離現在還有將近一周，還有些溫度極端值的變動性，還需要定期更新資訊，但這樣趨勢是越來越穩定。
中央氣象局預報員陳建安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，比較強一波的冷空氣在下周三左右，且還有鋒面，目前預報是大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，也有可能再調整，但調弱機會較低，有機會再更強一些，也不排除寒流，還要再觀察。
陳建安表示，預估跨年期間中部以北低溫滿低的，北台灣10至12度、中部13度、南部15度，不管到時是強烈冷氣團或寒流，是目前最強一波冷空氣；而這波有一點水氣，北部、東北部有短暫雨，花東也有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。
午後漸轉乾溫度略下滑 周末轉晴回溫跨年前大降溫
午後漸轉乾溫度略下滑 周末轉晴回溫跨年前大降溫 昨天鋒面通過台灣，全台各地都有些雨勢，溫度也因為有降雨也顯著較涼，但沒有降得很低，雖然有雨到目前仍持續，但早晚的低溫仍有16-19度，反而是較前幾天回溫許多。今天這波鋒面將會東移遠離台灣，後面東北風屬於較乾的冷空氣，今天午後各地水氣將會顯著減少，恢復多雲到晴的天氣，不過迎風面的台北新北市、基隆到宜蘭花蓮，特別在東北角仍有短暫陣雨。預計今晚到明晨北部將到15-17度，空曠地區14-15度，和今天清晨相比約略降2度，會有點涼意，要多穿件衣服，中南部感受不到變化，仍有18-21度。 周五將是典型東北風的型態，迎風面的東北部到東半部仍有局部短暫陣雨，其他地方轉為多雲到晴，周六時東北風顯著減弱，風向轉為偏東風或是偏東南風，天氣顯著將轉好，東北部的宜蘭到花蓮，有機會不下雨的空檔會增加許多，建議您要好好把握，而西半部從北到南都維持晴到多雲的好天氣，這樣天氣會維持到周日，這是近期最好的兩天天氣，建議您要好好把握。溫度上，北部東半部周末 17-23度，中南部19-26度，近期許多地方下雨已經讓大家很難忍受，這是一個相當值得期待，可以好好曬洗衣服的好時機。 而周日下半天到晚間開始，預期有波鋒面接近，雖然這波鋒面結構不強，範圍不大，但預期北部、東半部有將轉為陰沉偶陣雨，溫度也稍微下滑，北部空曠地區降到15-16度，這波鋒面只有北台灣受影響較明顯，中南部沒太大變化，預期延續到下周一。 下周跨年天氣可能要讓大家頗有環境壓力的，預期下周三開始，新的一波來自於西伯利亞醞釀的強冷高壓將顯著南下，移動速度從下周二開始將橫掃中國東岸，預期到廣東福建都有機會在這幾天接近到零度，台灣則是下周三時冷空氣接近，也會迅速的降溫，下周三就有機會降到10-12度，最冷的時間點會落在下周四到五，也就是跨年到元旦，目前許多預測的低溫都朝向只有7-9度間，空曠地區要看輻射冷卻也只有5-7度，這就是大家習慣認知的寒流等級，要到下周末才會回溫。預期一開始周三接近時，會伴隨水氣，是偏濕冷，但到周四時會轉為偏乾冷，先濕冷再轉乾冷，這樣的變化很大，尤其是低溫的環境，提醒您要多注意。當然離現在還有將近一周，還有些溫度極端值的變動性，還需要定期更新資訊，但這樣趨勢是越來越穩定。 今年到目前為止，都還沒有低於14度以下的冷氣出現，反而跨年前到元旦，出現這樣一下子掉到十度以下的低溫，這對年長者的健康，是一種環境壓力，農漁民朋友要注意寒害，如果有活動安排者，更要注意身體保暖，畢竟十度以下和目前的低溫感受，是有很大差異的，建議您務必要預作準備。 以上氣象由天氣風險/彭啟明博士提供由氣象達人彭啟明發佈於 2020年12月23日 星期三
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