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挑戰15年最冷跨年！寒流恐襲探6度　3波變天今越晚越冷

▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾若有跨年行程，要做好禦寒工作。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

今越晚越冷，未來一周三波變天！天氣風險公司提醒，北方強烈的冷空氣下周三大舉南下，跨年、元旦最冷，北部低溫可能將下探7至9度，中南部在深夜清晨也普遍容易有10度以下低溫，「這次的冷空氣有機會挑戰15年來最冷的跨年！」災害預報士、天氣風險公司總監賈新興也提醒，下周三、跨年的深夜清晨，北部沿海及空曠地區的低溫約在6至8度。中央氣象局預報員陳建安則說，跨年的強冷空氣不排除增強成寒流，還要再觀察。

陳建安接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今東北季風增強，水氣比23日少，清晨下雨區域較廣但逐漸轉乾，東半部、大台北東側有些下雨；越晚越冷，預估最冷時間落在周五清晨，中部以北、東北部約15、16度，南部、花東18、19度，沿海空曠地區、近山區平地可能更低。

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陳建安指出，周五東北季風持續影響，這波水氣不多，大部分地方相對23日穩定，但基隆北海岸和宜蘭還是容易下雨；周六東北季風減弱，有空檔，這天回溫滿明顯，北部高溫23度，中南部27至30度，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳建安說，第二波冷空氣在周日報到，加上有道鋒面，東北季風吹下來，影響到下周二，低溫預估和這波差不多，中部以北、東北部15、16度。

陳建安提醒，比較強一波的冷空氣在下周三左右，且還有鋒面，目前預報是大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，也有可能再調整，但調弱機會較低，有機會再更強一些，也不排除寒流，還要再觀察。

陳建安表示，預估跨年期間中部以北低溫滿低的，北台灣10至12度、中部13度、南部15度，不管到時是強烈冷氣團或寒流，是目前最強一波冷空氣；而這波有一點水氣，北部、東北部有短暫雨，花東也有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。

▼跨年恐有寒流來襲，圖氣象局風場預報顯示圖顯示跨年當天氣溫。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼天氣風險提醒，這次的冷空氣有機會挑戰15年來最冷的跨年。（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣風險公司則指出，重頭戲下周三開始，北方強烈的冷空氣大舉南下，跨年、元旦將是最冷的時候，根據目前最新資料以及天氣風險賈新興博士的預報，北部的低溫可能下探7至9度，中南部在深夜清晨也普遍容易有10度以下低溫，有很高的機會將是「今年最後一次＋明年第一次寒流」，就在下周三至元旦報到。

天氣風險說，至於跨年夜會不會是討厭的濕濕冷冷呢？目前預報下周三各地下雨的機會高，跨年、元旦則有機會轉為乾冷的天氣；不過，目前時間還長，還有變動的可能，會持續幫大家關注。

天氣風險表示，台北101第一次施放跨年煙火是在2005年的1月1日，當年台北最低溫是7.6度，這次的冷空氣有機會挑戰15年來最冷的跨年！

賈新興也在臉書提到，台北低溫可能出現在下周三、跨年的深夜和清晨左右，最低溫約在8至10度，由於北風偏強，北部沿海及空曠地區的低溫約在6至8度；中南部因輻射冷卻效應，沿海及空曠地區低溫可能出現在下周四、元旦的深夜和清晨，預估最低溫約在8至10度。他指出，預報還有一段時間，請持續關注未來2至3天的預報變動趨勢。

#第一波 根據目前的資料顯示 年底至明年元旦 有機會達到今年第一波的寒流 今年0130-0131和0413 當天的大氣高空5760的等高線 如圖1所示 臺北0131出現7.1℃的低溫 北部空曠地區約4.5...

賈新興發佈於 2020年12月22日 星期二
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