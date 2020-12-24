快訊／今年首波寒流達標！跨年夜急凍「暴冷探6°C」　將發低溫特報

▲今年首波寒流將在30日來襲，跨年夜最冷探6度，氣象局可能發低溫特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年首波寒流達標！根據氣象局最新天氣預報顯示，入冬以來最強冷空氣30日將襲，其強度已達到寒流等級，中部以北、東北部低溫9度或以下，其中空曠地區可能再低2-3度，最低探6度。氣象局表示，目前看來除了會發布低溫特報黃燈警戒之外，發布低溫橙燈警戒機率也高。

氣象預報員葉致均表示，更強一波冷空氣30日來襲，強度已達寒流等級，中部以北、東北部低溫約9度或以下，空曠地區可能再低2-3度，僅剩6-7度，不過屆時水氣有逐漸轉乾趨勢。

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▲低溫特報定義。（圖／中央氣象局）

根據氣象局低溫特報定義，平地氣溫降至攝氏10度以下會發黃色燈號（寒冷）；平地氣溫降至攝氏6度以下，或降至攝氏10度以下且連續 24 小時氣溫低於攝氏12度將發橙色燈號；平地氣溫連續24小時低於攝氏6度則為紅色燈號。

氣象局表示，跨年夜這波寒流影響時間長，從30日開始轉冷，一直影響到明年1/1甚至1/2，所以低溫特報除了黃燈機率高之外，也很有機會發到橙色燈號。

▲今年首波寒流將來襲，中部以北最低溫下探6度。（圖／記者李毓康攝）

今明兩天持續為東北季風影響天氣，不過水氣上逐漸減少，今天東半部、大台北地區、中南部山區還是有降雨情形，明天轉乾後，僅剩東半部、大台北有飄雨機會，其他多雲到晴。

周六東北季風減弱，僅東半部有零星降雨，但下周日有一道鋒面通過，且東北季風再增強，影響到28日，雨區為北部、東半部地區。29日東北季風減弱，但緊接著30日又另有鋒面通過，加上寒流南下，雨區為北部、東半部。

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