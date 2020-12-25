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明起4天好天氣　寒流陪跨年！全台急凍直逼5℃

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下週三寒流來襲，全台急凍，部分地區僅剩5度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天受到東北季風影響，大台北、東半部局部有雨、氣溫稍涼，桃園以南則舒適微熱。值得注意的是下週三「超強」冷空氣直衝而下，全台急凍，最低僅剩5度。氣象局表示已經達到寒流標準，也有可能會發佈低溫特報，預計將是15年來最冷跨年夜。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(25)日白天起桃園以南為晴時多雲天氣，白天舒適微熱、早晚涼；大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，天氣稍涼。各區平地氣溫如下：北部15至22度、中部15至28度、南部16至29度、東部16至27度。

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週六(26日)各地晴時多雲，白天溫暖、早晚涼，東北部偶有零星降雨。下週日(27日)中層水氣由南方移入，各地雲量略增、偶有局部零星降雨的機率；白天舒適、早晚涼。下週一(28日)一小股東北風增強、影響很輕微，各地仍多雲時晴。下週二各地晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲今(25日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面有低層雲、背風面晴朗無雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，桃園沿海、大台北及東半部近海有弱降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，北海岸及大台北東側較明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週三( 30日)冷鋒通過、「超強」冷空氣直衝而下，愈晚愈冷，上半夜北部即已降至10度以下，各地皆要注意天氣「急凍」！下週四(31日)的清晨、跨年夜至元旦晨，將創「入冬最低氣溫」紀錄。元旦白天起至3日，冷空氣將逐日減弱；氣溫逐日升，但因「輻射冷卻」效應，早晚氣溫仍很低。

吳德榮透露，台北市都會區約可降至7度左右，其他平地的最低氣溫更可降至5度左右；而美國模式(GFS)模擬的強度則稍弱，約高2度；此乃科技極限而存在的「不確定性」，將隨時間的接近逐步修正。

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