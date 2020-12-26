跨年寒潮爆發「嘉義以北」急凍5℃　大屯山下雪時間點曝光

▲今天東北季風稍減弱，各地氣溫回升，到下週二全台各地都是晴朗好天氣。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今晨最低溫出現在花蓮農改12.9度，不過由於東北季風稍減弱，各地氣溫回升，到下週二全台各地都是晴朗好天氣。不過下週三起寒潮爆發，跨年當天嘉義以北急凍，平地最低降至5度左右，大屯山、七星山則在週三傍晚有機會下雪。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，下週三( 30日)冷鋒通過、「寒潮爆發」，天氣「急凍」，上半夜北部空曠地區已降至7度左右、都會區降至9、10度；氣溫劇降、千萬要注意保暖！

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下週四(31日)清晨，北台率先降至此波「寒流」的最低氣溫(北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度)。其他區域的最低氣溫，則出現在跨年(31日)夜至元旦晨，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右。

這波「寒流」秉性乾冷，故只有在下週三冷鋒快速通過時，給北部、東北部帶來局部雨，花東局部短暫雨的機率。下週三晚北台灣漸轉乾、雨漸停。下週四則為西半部晴朗，東半部多雲偶有零星短暫雨的天氣。元旦清晨東半部水氣略減少，仍有些低雲，對部分地區迎「曙光、日出」的活動，有略受干擾的機率。

▲最新(25日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬明日(27)日20時 700百帕相對濕度預測圖顯示，中層水氣由南方移入(左圖)。明日20時地面預測圖則顯示，局部地區偶有零星飄雨的機率(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

最新歐洲模式模擬顯示，此波「寒流」於下週三晚至週四，8百公尺至2千公尺高度的大氣，氣溫已降至零度以下，而北部主要降水從下週三清晨到傍晚，晚上雨漸停；故大屯山、七星山於下週三傍晚至晚上，有一些飄雪的機率，不過即使有、量也不多，因當時雲層不厚、且正逐漸消散。

而太平山則在下週三晚至週四也有一些機率。由於此波「寒流」在低海拔高度(800至2000米)的山脈，氣溫降得特別低(零下2至4度)，即使水氣條件未完全配合，也會有固態的自然現象(結冰、霧淞…)可以觀察。至於其他更高的山脈則因缺乏水氣，降雪機率更為渺茫。