館長案劉丞浩「留2句話」埋伏開槍！自詡成魔之路　25萬酬勞沒拿到

▲館長8月28日凌晨2時許在林口館遭人連開3槍，右手與右大腿中彈倒地。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

館長陳之漢8月間在林口館遭人連開3槍，檢方事後查出，有人以高額買兇金委請竹聯幫寶和會計畫殺害館長，全案24日偵結，檢方依殺人未遂等罪起訴槍手劉丞浩及背後主謀寶和會組長施俊吉。根據了解，劉丞浩犯案前曾經向友人拜託「幫忙照顧家人」，還問幫會成員「你覺得有可能嗎？成魔之路！」

回顧案情，館長8月28日凌晨2時許在林口館遭人連開3槍，右手與右大腿中彈倒地（中2槍），事發後他的員工也立刻在臉書直播，可以看見館長躺在地上神情痛苦，旁邊員工用力替他緊壓右腳與右手的傷口，而館長甚至還交代遺言。

▲館長槍擊案，新北刑大日前掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

檢警追查發現，館長槍擊案的作案模式跟過去「買兇」方式類似，據悉，施俊吉2018年7月間曾以500萬元酬勞，指示槍手對台北市剩餘土方資源處理商業同業公會王姓前理事長開槍殺人。令人意外的是，館長槍擊案價碼25萬，是寶和會涉及槍擊案中金額最低的。而且槍手劉丞浩在外積欠多筆債務，任務完成後，25萬元全進了債主口袋，劉丞浩一毛也沒拿到。

根據《自由時報》報導，劉丞浩在犯案前曾跟朋友透露：「我會消失一陣子，請幫我照顧家人，尤其是弟弟，將來會有人來找你，幫忙償還外面債務」，還傳訊息給幫會成員：「你覺得有可能嗎？成魔之路！」

▼館長案槍手、有竹聯幫寶和會背景的劉丞浩。（圖／記者陳以昇攝）