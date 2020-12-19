網傳小孩感冒不要馬上「就醫吃藥」　網紅醫師打臉：痛苦差很多

▲台大兒科醫生兼YouTuber「蒼藍鴿」在館長的節目上，解答小孩感冒要不要馬上看醫生的問題。（圖／翻攝自館長成吉思汗）

記者林彥臣／綜合報導

台大兒科醫生兼YouTuber「蒼藍鴿」日前與館長陳之漢合體直播，並且在直播中解答網友的健康疑惑。就有網友在直播中提問有關於小孩感冒，不要馬上看醫生吃藥，自然康復培養免疫力的說法是否正確，蒼藍鴿醫師也當場打臉這樣的說法。

主持人館長轉述網友的提問，在書上或網路上，有外國醫生說，如果小孩子甚至是成人，不建議一感冒就看醫生，建議讓它自然康復，「你（蒼藍鴿）建議（這樣做）嗎？」

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蒼藍鴿表示，吃不吃藥都沒差，因為感冒藥的作用，是讓症狀比較緩解，感冒藥也不會影響身體抗體的產生，吃不吃感冒藥，大概都5天會好，但是不吃感冒藥，痛苦指數比較高，而且這一波感冒好了之後，身體都會產生抗體。

▲感冒不論有沒有吃藥，都不影響免疫力產生，但是痛苦指數差很多。（圖／記者廖明慧攝）



蒼藍鴿進一步說明，前提是生病的原因是感冒，不是其他疾病，感冒是病毒造成的，大部分都是靠自身的免疫力痊癒，如果是細菌感染的話就必須吃抗生素才能治癒。

蒼藍鴿說，會有這種說法，跟各國的醫療環境不同有關，國外看醫生比較貴，可能看一次醫生就要花幾千塊，所以國外比較主流的說法是感冒多喝水，多休息自己就會好，台灣環境不一樣，看病便宜又可以拿一堆藥，但是症狀拖太久，高燒超過三天，咳嗽、流鼻水的狀況一直都沒有好，建議還是就醫檢查比較安全。

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