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本土病例再現！館長震怒：何不比照戒嚴　邊境派軍隊不對勁就押走

▲▼館長表示，為什麼防疫不能比照戒嚴時期，以最高規格管制邊境。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲館長表示，為什麼防疫不能比照戒嚴時期，以最高規格管制邊境。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

紐西蘭機師不遵守居家檢疫規定，讓台灣再現本土病例，維持了253天的本土0確診因此破功。對此館長陳之漢憂心上半年疫情衝擊生意的情況重演，在直播中表示，為什麼不能比照戒嚴時期，甚至軍隊管制機場邊境，看到不對勁的人就直接押走。

館長在22日晚間的直播抱怨，台灣的法治講人權，讓這個機師最後只能罰幾萬塊就了事，其他奉公守法的人就應該要承受損失，「我們大家就應該嚇得要死，大家又開始沒有錢賺」。

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館長指出，上次移工的案例就講過了，確診在外跑來跑去，卻沒有人受罰，但是現在發一個像這樣子的案例，「我們全部都剉屎耶！」

▲▼館長表示，為什麼防疫不能比照戒嚴時期，以最高規格管制邊境。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲館長強調，一個防疫破口就會造成台灣上百億甚至上千億的損失。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

館長認為，難道沒有辦法以保護台灣人生命財產安全為由，祭出像戒嚴時期的最高規格邊境管制，甚至派軍隊去都沒關係，一個看不對勁就押走，因為只要造成一個防疫破口，「我們損失的是幾百億，甚至是幾千億」。

館長也強調，他沒有要唱衰，他也是希望老天保佑，「我今天看到新聞的時候，也是拿起佛牌，拜託保佑」希望老天保佑台灣人，本土病例就只有這一例。

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