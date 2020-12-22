館長槍擊案外案！扯出「蘆洲望族」跳票堵無底洞　一支筆坑董座9億

▲大慶莊家靠著房地產崛起，因擦擦筆盜領案，讓3兄弟莊隆文（左起）、莊隆慶及莊隆昌的家族事業重挫。（圖／翻攝自莊隆慶臉書）

圖、文／CTWANT

「館長」陳之漢今年8月在自己健身館林口店前遭槍擊，案發3個多月來，警方在日前已逮捕疑為幕後藏鏡人的寶和會前會長邵柏傑，雖然他否認涉案，不過，檢警調卻查出案外案。邵與另名遭逮捕的前聯光通總顧問謝嘉入還捲入北檢仍在偵辦中的炒股案，檢警調發現炒股案金流與大慶證券前董座莊隆慶遭詐28億元有關，莊當時每個月就被領走9億元。

2018年1月間，大慶證券爆發21億元的跳票案，莊隆慶被質疑跳票脫產、背負鉅額賭債。莊隆慶出身蘆洲莊家，大哥莊隆文，二哥莊隆昌曾任國大代表、國民黨要職，莊排行老三，三兄弟為家族打拚出一番事業。但莊隆慶出事，家族為了止血，決定拔掉莊隆慶大慶證券董事長一職。

然而，莊隆慶後來出面受訪時語出驚人表示：「不只是跳票21億元，2017年10月至12月連續3個月，已經被提領了28億元。」他自爆跳票是因為遭到謝嘉入等人陷害的結果。

▲大慶證券前董座莊隆慶支票曾遭人使用擦擦筆竄改金額，因而損失近二十八億。（圖／翻攝民視新聞）

莊隆慶指出，在那3個月期間，每周1到周5，只要銀行沒有休假，就有人將支票「提示」（要求付款），平均每天要拿出5000萬元左右，每個月就遭人提領9億元；他認為是謝嘉入等人拿著他的支票，四處提領現金，憤而控告謝嘉入詐欺。

台北地檢署為了調查金流，調閱100多張莊隆慶開出的、被提領鉅款的支票，發現部分支票金額竟是以「擦擦筆」（可塗改、筆跡遇熱會消失）書寫。

對此，莊隆慶咬定謝嘉入以擦擦筆填上金額後，四處借貸，但錢都沒進他手中；謝嘉入則反控莊隆慶用支票借錢後，再以支票曾遭擦擦筆竄改為藉口，拒絕認帳，強調自己是協助莊隆慶調度資金，絕非設局詐騙。雙方互控偽造有價證券等多項罪名。

針對謝嘉入與邵柏傑等人被控涉入的不法情事，以及28億元金流的流向，台北地檢署表示，由於偵查不公開，無法說明。

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