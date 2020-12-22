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館長槍擊「前寶和會長」戶頭10億來源曝光！　竟是上櫃公司前顧問

前寶和會會長劭柏傑多年前曾因竹聯幫弘仁會副會長遭砍死案被警方逮捕調查，如今又涉入館長槍擊案及大慶證券炒股案。（圖／報系資料照）

▲前寶和會會長劭柏傑多年前曾因竹聯幫弘仁會副會長遭砍死案被警方逮捕調查，如今又涉入館長槍擊案及大慶證券炒股案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

檢警偵辦「館長」陳之漢遭槍擊案3個多月來，目前鎖定以兇狠著稱的竹聯幫寶和會涉有重嫌，日前更逮捕寶和會前會長邵柏傑，雖然他否認涉案，不過，檢警調卻查出邵柏傑與上櫃公司「聯合光纖通信股份有限公司」（4903）前總顧問謝嘉入私交甚篤，兩人曾涉嫌恐嚇一位打算入主該公司的知名車商。而大慶證券前董座莊隆慶2年多前指控遭謝嘉入詐走28億元，檢警日前查核比對金流後，發現其中的10億元，竟流入邵柏傑的數個個人帳戶！

在新北市擁有4家「成吉思汗健身房」的「館長」陳之漢，8月28日凌晨走出林口店時，突然遭到槍擊受傷，槍手劉丞浩落網後供稱，因不滿遭到騒擾，才會對陳之漢開槍。然而，檢警研判案情不單純，深入追查後發現，劉丞浩雖是天道盟成員，卻和竹聯幫寶和會往來頻繁，懷疑寶和會份子極有可能是陳之漢槍擊案的幕後藏鏡人。

館長陳之漢今年8月28日遭到槍擊，警方懷疑竹聯幫寶和會是幕後藏鏡人。（圖／翻攝館長臉書）

▲館長陳之漢今年8月28日遭到槍擊，警方懷疑竹聯幫寶和會是幕後藏鏡人。（圖／翻攝館長臉書）

本刊調查，警方10月間兵分10路搜索，陸續約談寶和會現任會長林修伯、副會長梁智勝和幹部施俊吉，訊後林、梁兩人分以300萬元及100萬元交保，施俊吉則遭羈押禁見。

檢警清查金流後，懷疑寶和會涉及多起槍擊案、網路詐欺、暴力介入土方工程等案，約有35名受害者，不法所得近500萬元。12月8日，檢方再度發動突襲，逮回寶和會前會長邵柏傑等5人。弔詭的是，這次與邵柏傑一起被捕的嫌犯中，其中1位是上櫃公司「聯合光纖通信股份有限公司」（聯光通）的前總顧問謝嘉入。

據悉，44歲的邵柏傑綽號「小寶」，他雖然在2018年卸下會長一職，但對於寶和會的實際運作，仍有極大影響力，堪稱是地下領袖。

檢警查出邵柏傑涉介入聯光通經營權之爭。嘉義中古車商許明環（現改名許榮唐）今年打算入主聯光通，邵得知許的意圖後，透過謝嘉入告知許「聯光通是寶和會的地盤」，索取2000萬元的保護費；許以為交錢就能成功，卻再度遭到邵柏傑恐嚇「會開槍打死不遵守約定者」。

本刊調查，許明環號稱「嘉義中古車天王」，兼營貸款融資服務，在3年前「快取寶吸金140億元」一案中，他就是快取寶主嫌孫岳澤的金主。許明環在中部地區結識很多政商、檢警調官員，與嘉義地方派系「蕭家班」也有淵源，邵柏傑竟然敢在太歲頭上動土，氣焰果真十分囂張。

大慶莊家靠著房地產崛起，因擦擦筆盜領案，讓3兄弟莊隆文（左起）、莊隆慶及莊隆昌的家族事業重挫。（圖／翻攝自莊隆慶臉書）

▲大慶莊家靠著房地產崛起，因擦擦筆盜領案，讓3兄弟莊隆文（左起）、莊隆慶及莊隆昌的家族事業重挫。（圖／翻攝自莊隆慶臉書）

檢警透露，邵柏傑與謝嘉入是舊識，兩人不僅在今年涉入聯光通的經營權之爭；3年前也捲入聯光通、專門生產3C電子產品上市公司「捷泰精密工業」（6165）的炒股案，台北地檢署指揮調查局台北市調查處調查至今。

檢調偵辦聯光通、捷泰機密工業等炒股案後，發現滿天飛的金流，幾乎都與前大慶證券董事長莊隆慶2年多前自爆遭謝嘉入訛詐的28億元有關，一度約談莊隆慶到案說明。據悉，該28億元被切割成兩大塊金流，其中的18億元流進謝嘉入和股市名人鄧福鈞、鄭光育等人的口袋，剩下的10億元則分批進到邵柏傑多個個人帳戶。

針對謝嘉入與邵柏傑被控涉入的不法情事，以及28億元金流的流向，台北地檢署表示，由於偵查不公開，無法說明。

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