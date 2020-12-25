　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／蔡英文＋雞排妹公益月曆首次開箱！　9小時募得200萬助毛小孩

 

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前邀請雞排妹等7位網紅，帶著毛小孩，一起拍攝公益桌曆，募集的資金在扣除成本後，則全數捐給動保團體。《ETtoday新聞雲》也獨家取得民進黨首次開箱的影片。

「2021 小英公益桌曆」於11月27日，在嘖嘖募資平台啟售，限量僅3500本，在短短四小時內募資額就達到預期的100萬，9小時內桌曆全數售罄，募得超過200萬元，超出黨部本來的預期。據了解，「2021 小英公益桌曆」已在12月24日印刷製作完成，預計30日以前會送達所有訂購的支持者手上。

▲▼開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）

▲開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）

在本次桌曆設計上，其實有很多可愛小巧思，包括狗狗與貓咪造型的底架，全環保材質使用，而且相片冊與月曆冊分開，可以讓使用者自由搭配每月相片。此外，裡面也有蔡英文給每位桌曆購買者的暖心小語與簽名。

在照片方面，12張照片包括蔡英文與三隻愛狗Maru、Bella、Bunny，與兩隻愛貓蔡想想、蔡阿才外，更有網路好朋友雞排妹、魚乾、好味小姐、A RAY、昆蟲擾西（吳沁婕）、巨人（黃皓平）、希露弟弟啃雞腿，帶著他們的動物夥伴一同響應公益。

據了解，這次桌曆公益募款金額超過目標，蔡英文過去曾兩度造訪的屏東之名餅店，更是直接慷慨捐了近7萬元；此外，也有許多民眾的捐款金額是2020或1450。

至於本次募得的所有捐款，在扣除必要成本後，將全數捐給惠光導盲犬學校、台灣之心愛護動物協會丶HOTAC，以及台灣動物保護協進會，以此行動來幫助更多毛小孩。

▲▼開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）

▲開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）

▲▼開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）

▲開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）

▲▼開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）

▲開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／蔡英文＋雞排妹公益月曆首次開箱！　9小時募得200萬助毛小孩

民進黨：開放美豬是為國家最大利益　不是要求國人一定要吃

萊豬行政命令全通過　蘇貞昌：接受國際標準才能讓台灣走向世界

棄權拒美豬牛進口原因曝光　劉建國：配套還有很多工作未完善

開放萊豬遭控雙標　蔡英文「不同意」：將嚴格把關肉品

快訊／萊豬叩關成功　蔡英文：謝謝盡責完成行政命令審查的立委

萊豬行政命令過關　時力黨團：遺憾！食安保障配套措施未完善

民眾黨團：執政黨罔顧反萊豬民意　肯定劉建國、江永昌、林淑芬

「民進黨強硬手段令人相當憤怒！」朱立倫氣炸：革命已是義務

徐巧芯疑桃市府外洩紐籍機師足跡圖　桃市新聞處否認

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

獨／蔡英文＋雞排妹公益月曆首次開箱！　9小時募得200萬助毛小孩

民進黨：開放美豬是為國家最大利益　不是要求國人一定要吃

萊豬行政命令全通過　蘇貞昌：接受國際標準才能讓台灣走向世界

棄權拒美豬牛進口原因曝光　劉建國：配套還有很多工作未完善

開放萊豬遭控雙標　蔡英文「不同意」：將嚴格把關肉品

快訊／萊豬叩關成功　蔡英文：謝謝盡責完成行政命令審查的立委

萊豬行政命令過關　時力黨團：遺憾！食安保障配套措施未完善

民眾黨團：執政黨罔顧反萊豬民意　肯定劉建國、江永昌、林淑芬

「民進黨強硬手段令人相當憤怒！」朱立倫氣炸：革命已是義務

徐巧芯疑桃市府外洩紐籍機師足跡圖　桃市新聞處否認

聖誕平安夜浪漫沾喜氣　新北板橋戶所50對新人結婚

台南男沒戴口罩被拒繳費！竟嗆「有15分鐘寬限期」 店員超無奈

范瑋琪「口罩事件」再道歉　被罵一年...崩潰「飛翔」被捲入：媽媽錯了

3度被爆渣男…《如懿傳》五阿哥疑家暴　女友被「逼流產」失控了

太妍「平口黑禮服＋鑽石髮箍」公主風造型曝！　網跪：又創美貌經典

紐西蘭機師大鬧負壓病房！嗆醫護「台人陷害我」…見到他秒變乖

罕見真菌感染蔓延…印度新冠患者喪失視力　死亡率50％

19歲沈月平安夜「深U洋裝」激辣！　「聖誕老公公」幫遮危險視角

李宣榕提油燈漫步陽明山　滿地泥巴...驚險差點跌倒掛彩

驚世發現！耶穌「死刑釘」本尊爆找到了　外觀曝光...藏神秘盒中

奴才放飯「心急幼柴籠中猛盯」　突菸酒嗓怒吼：是要用多久啦

政治熱門新聞

民進黨：開放美豬是為國家利益　不是要求國人一定要吃

快訊／萊豬叩關成功　蔡英文：謝謝盡責完成行政命令審查的立委

獨／蔡英文＋雞排妹公益月曆開箱　募得200萬助毛小孩

快訊／9項萊豬行政命令全過關　元旦正式開放

萊豬命令過關　蘇貞昌：與他國互惠台灣才能走向世界

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

不畏黨紀　劉建國棄權拒美豬牛進口原因曝光　

圖／萊豬第一道行政命令通過　一張圖看萊劑殘留量

開箱明倫社宅　3房採光陽台、屋頂農園一次看

開放萊豬遭控雙標　蔡英文「不同意」：將嚴格把關肉品

紐西蘭籍機師3天足跡曝光

馬維拉反擊！馬英九號召下架「萊委」

國軍8天後109、117步兵旅編成

吳思瑤扯校園禁萊豬入法「會讓中國得利」　羅智強嗆：阿姨神邏輯

更多熱門

相關新聞

開放萊豬遭控雙標　蔡英文「不同意」：將嚴格把關肉品

開放萊豬遭控雙標　蔡英文「不同意」：將嚴格把關肉品

立法院會24日審查9項相關的行政命令，最終民進黨團憑藉著多數優勢表決通過，明年1月起開放進口。對此，總統蔡英文表示，美豬美牛的議題，經歷過三任總統，遲遲不能解決，已經成為台美之間的困難貿易問題。「有些人批評民進黨前後不一致，我不能同意這樣的指控。」

快訊／萊豬叩關成功　蔡英文：謝謝盡責完成行政命令審查的立委

快訊／萊豬叩關成功　蔡英文：謝謝盡責完成行政命令審查的立委

從萊豬大戰變成豬隊友大賽

從萊豬大戰變成豬隊友大賽

蘇貞昌：總統指示把經濟成長果實和全民分享

蘇貞昌：總統指示把經濟成長果實和全民分享

蔡英文、宏都拉斯總統上午越洋通話　關心宏國颶風災後狀況

蔡英文、宏都拉斯總統上午越洋通話　關心宏國颶風災後狀況

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

「急凍5度」　跨年夜15年來最冷

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

BMW臨停家門「猛震40分鐘」！屋主怒曝畫面

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

長髮妹遇10狗夾擊　臉上只剩眼珠

遭罵毀了AOA！　珉娥情緒失控怒列智珉罪狀

李佳穎突放閃KID！6月才認愛男友

宜得利石棉硅藻土　台灣8項中鏢

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面