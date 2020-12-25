獨／蔡英文＋雞排妹公益月曆首次開箱！　9小時募得200萬助毛小孩

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前邀請雞排妹等7位網紅，帶著毛小孩，一起拍攝公益桌曆，募集的資金在扣除成本後，則全數捐給動保團體。《ETtoday新聞雲》也獨家取得民進黨首次開箱的影片。

「2021 小英公益桌曆」於11月27日，在嘖嘖募資平台啟售，限量僅3500本，在短短四小時內募資額就達到預期的100萬，9小時內桌曆全數售罄，募得超過200萬元，超出黨部本來的預期。據了解，「2021 小英公益桌曆」已在12月24日印刷製作完成，預計30日以前會送達所有訂購的支持者手上。

▲開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）

在本次桌曆設計上，其實有很多可愛小巧思，包括狗狗與貓咪造型的底架，全環保材質使用，而且相片冊與月曆冊分開，可以讓使用者自由搭配每月相片。此外，裡面也有蔡英文給每位桌曆購買者的暖心小語與簽名。

在照片方面，12張照片包括蔡英文與三隻愛狗Maru、Bella、Bunny，與兩隻愛貓蔡想想、蔡阿才外，更有網路好朋友雞排妹、魚乾、好味小姐、A RAY、昆蟲擾西（吳沁婕）、巨人（黃皓平）、希露弟弟啃雞腿，帶著他們的動物夥伴一同響應公益。

據了解，這次桌曆公益募款金額超過目標，蔡英文過去曾兩度造訪的屏東之名餅店，更是直接慷慨捐了近7萬元；此外，也有許多民眾的捐款金額是2020或1450。

至於本次募得的所有捐款，在扣除必要成本後，將全數捐給惠光導盲犬學校、台灣之心愛護動物協會丶HOTAC，以及台灣動物保護協進會，以此行動來幫助更多毛小孩。

▲開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）

▲開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）

▲開箱蔡英文「2021 小英公益桌曆」。（圖／民進黨提供）