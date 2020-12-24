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台塑新港廠循環經濟成果展　斥資推節能減排

▲▼ 台塑企業新港廠「節能減排、循環經濟」特展活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 台塑企業新港廠「節能減排、循環經濟」特展活動 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在全球石化供應鏈扮演舉足輕重角色的台塑企業展出循環、低碳及環境永續三大主題。包含能源、資源及廢棄物再利用成果、綠色低碳策略實際應用情形及廢塑膠循環回收等，讓社會各界瞭解台塑企業重視循環經濟。嘉義縣長翁章梁24日率環保局張根穆局長、勞青處陳奕翰處長、林俊傑副處長，以及林秀琴議員等共同觀展。對於台塑企業的研發成果感到驚嘆，相當認同台塑企業重視「循環經濟」的理念，努力在產業發展和環境生態間取得最佳利基點，落實環境保護與工業發展並重的付出。

台塑企業視永續發展與綠色循環為己任，落實企業社會責任，展場結合企業產品，包括南亞PP棧板、管材、卡扣地磚、環塑木、台化人工草皮等，符合展覽永續環保主題，並達到綠色產品宣傳推廣目的。台塑企業展場並展現循環經濟執行成果，包括節水、節能、原物料減排及廢棄物等四大面向。

▲▼ 台塑企業新港廠「節能減排、循環經濟」特展活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲台塑企業資源再生做民生用品。（圖／記者翁伊森翻攝）

環境資源永續發展，包括太陽能、風力、水力等再生能源發電。環境永續有廢塑膠循環回收，包括廢漁網、寶特瓶、PP棧板等。其中，在台塑企業的新港及嘉義廠區，設置廢耐隆回收系統，將廢漁網回收，生產耐隆粒；設置複材廠，生產含再生粒的環保產品；設置廢塑膠棧板回收系統，生產再生材質的棧板；設置1,500kW的太陽能發電設備，所發的綠電全部自用，未來將持續投資；合資成立公司，設置22,466kW的水力發電設備，由新港公用廠協助管理。此外，台化新港汽電共生廠也完成清潔排放改善，改善後排放實績可以媲美天然氣機組；更利用廢熱回收循環經濟概念，來達到消除視覺污染與節省燃料的成效，獲得各界好評。

▲▼ 台塑企業新港廠「節能減排、循環經濟」特展活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲學校單位參觀台塑企業新港廠「節能減排、循環經濟」特展。（圖／記者翁伊森攝）

綠色低碳策略應用有綠色解決方案，包括台化環保回收絲、台化原液色絲、台塑生醫鋰鐵電池及儲能櫃、台塑碳纖、台塑染敏電池、南亞生物可降解聚酯絲、南亞光電LED照明等各公司綠色產品。

▲▼ 台塑企業新港廠「節能減排、循環經濟」特展活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲台塑企業新港廠方向嘉義縣長翁章梁解說 。（圖／記者翁伊森攝）

會展展期12/21~12/30為期八天於台塑企業新港廠展出，許多嘉義地區的大專院校及高中職師生特別安排校外教育課程蒞廠學習，深化教育節能減排及循環經濟的觀念。

▲▼ 台塑企業新港廠「節能減排、循環經濟」特展活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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