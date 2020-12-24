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高金素梅批AIT「租內湖土地每坪15元」　謝佩芬：藍營背書反美？

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟組 立委林德福 徐志榮 高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲參與國民黨團運作的無黨籍立委高金素梅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

參與國民黨團運作的無黨籍立委高金素梅日前拍攝影片，痛批美國在台協會（AIT）是「美國在台總督府」，也指控AIT在內湖每坪月租金不到15元新台幣。對此，民進黨國際部副主任謝佩芬24日指出，比喻的不倫不類，口吻跟對岸如出一轍，國民黨要背書嗎？

在高金素梅的影片中，她批評AIT是擺明的侵門踏戶，干涉台灣內政，以為跟外交部長吳釗燮常常碰手肘，就可以對台灣內政說三道四，「我要對他這種違反國際外交原則，干涉台灣內政，高傲姿態跟言論表達嚴正抗議」。

高金素梅說，AIT只是協會，不是領事館，更不是大使館，台灣對他唯唯諾諾，助長了干涉內政壞習慣，「台灣被你們拿走的不夠多嗎？今年賣台灣武器賺走3500多億，明年自己還宣布要賣4500多億武器給台灣」，她認為這是賺取台灣人納稅錢，圖利美國軍火商。

高金素梅進一步指出，2004年前總統陳水扁租給AIT位於內湖的土地，面積6.5公頃，是行政院的2.5倍大，租期99年，租金3億3900萬元，換算每一坪的月租金，不到15元新台幣。

對此，民進黨國際部副主任謝佩芬透過臉書表示，國民黨主席江啟臣、副秘書長謝龍介，對於嚴重傷害台美互信的事情，不但沒有道歉，還做賊喊抓賊要AIT道歉。

謝佩芬說，現在高金素梅又加碼指控AIT，一下說AIT是「美國在台總督府」，一下又說AIT「只是個協會，不是領事館，更不是大使館」，高金素梅連AIT到底是什麼都說不清楚。

謝佩芬表示，AIT全名「美國在台協會」（American Institute in Taiwan），是美國國務院依據國會通過的《台灣關係法》所設置的代表機構，相當於美國在台灣的實質大使館。

謝佩芬強調，美國、台灣是盟邦，不是殖民地，怎麼會是總督府呢？她認為，高金素梅「反美」的口吻跟對岸如出一轍，國民黨這一點也要背書嗎？

▼民進黨國際部副主任謝佩芬。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者陳家祥攝）

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