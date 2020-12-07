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2021台灣燈會在新竹　科技光影打造「最有未來感」燈會

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▲交通部與新竹市府今宣布「2021台灣燈會」將以雙主燈登場。（圖／新竹市政府提供）

▲交通部與新竹市府今宣布「2021台灣燈會」將以雙主燈登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新春將至，交通部與新竹市府今宣布「2021台灣燈會」將以雙主燈登場，主燈之一「乘風逐光」以108根竹子打造，還利用機械讓主燈動起來，呈現風動自然美感，交通部長林佳龍說，今年城市型燈會以藝術導入地景美學，盼讓台灣燈會成為觀光品牌，新竹市長林智堅說，六大燈區利用科技光影、音樂讓竹市古蹟成為焦點，邀民眾走進城區沉浸於建築之美，「打造最有科技感、藝術感、未來感的燈會！」

交通部長林佳龍表示，為創新突破，他提出台灣燈會2.0版，以國際級的博覽會規模去辦理，不只是各地花燈放在一起，而是有策展人、主題、欲傳達的理念，新竹市燈會就走在最前面，有交大、清大、及非常多設計界專業人士，可說是台灣燈會2.1版，盼燈會成為全世界都知道的觀光品牌。

林佳龍談及，今年城市型的燈會有四大特色，藝術設計導入地景美學、結合光學科技與光影藝術、與國際交流、結合在地產業，主燈名為「乘風逐光」，倒著念就是「光逐風城」，結合科技、藝術與未來感的作品，希望讓台灣成為光學科技、光影藝術的大國，展現台灣燈會源源不絕的能量。

林智堅說，過去新竹市不敢也不願意舉辦燈會，但錯失這樣的盛事非常可惜，他努力向中央爭取，透過燈會邀請大家見證，新竹市府六年來，如何透過設計力導入公共建設，成功翻轉城市，燈會就是見證竹市改變的最好機會。

「最有科技感、藝術感、未來感的燈會！」林智堅說，2021台灣燈會在新竹不僅有觀光局錦華主燈、舊城區東門城雙主燈，更開創性打造「城市型燈會」規劃六大展區，利用科技光影、藝術音樂，結合竹市城區內高密度的古蹟，用科技未來感展現燈會主題「未來風－Hsinchu Style」，要讓遊客完全沉浸在城市建築之美。

他說，即使因疫情限制，竹市燈會仍舊邀請導許多國際級策展人來參展，未來能共襄盛舉疫情間難得盛事，策展人也高度配合台灣的防疫工作，邀請民眾參與這場國家級的盛事，一起見證竹市年輕古城的魅力。

上午現場，林佳龍與林智堅一同公布「2021台灣燈會」錦華主燈「乘風逐光」模型，以動態方式呈現，隨著音樂、燈光，主燈外圍108個竹片不斷開合、旋轉律動，科技感、藝術感十足。

主燈設計團隊華麗邏輯有限公司設計團長張耿華表示，台灣燈每年燈會都表現出本土文化，更因在元宵節舉辦，更有祈福意味。今年錦華主燈「乘風逐光」結合宗教藝術與文化，外圍「108片竹子」象徵 108數字祈福，內含54個燈籠將與新竹在地廟宇合作，請各廟方協力裝飾燈籠。

新竹市府表示，2021燈會活動自110年2月26日起至110年3月7日，六大燈區由火車站、護城河、綠園道、東大光廊、隆恩圳、新竹公園等燈區組成，包含歷史主題的歷史建築光雕，將點亮舊城區。

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