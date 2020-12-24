253天防疫失守「桃園+1」確診！全台病例分布圖　彰化以北幾乎淪陷

▲全台病例分布圖！彰化以北僅剩苗栗縣、新竹市未淪陷。（圖／疾管署）

記者許力方／綜合報導

廣達集團女員工因接觸紐西蘭籍機師感染，確診新冠肺炎，本土零確診時隔253天失守，也讓指揮官陳時中在記者會上嘆氣。距離上一次本土確診案例已是4月12日公布，20多歲男性（案386）因與確診美國友人同住而染疫，中央疫情指揮中心也於12月23日更新地理分布圖，桃園市新增一例，全台至今累計至56例，最高落在新北市有18例。

根據疾管署統計，台灣疫情於3至4月達到高峰，接著的7個月新增確診數都相對低，直到12月開始逐漸飆高，最高點一天新增24例，累計至今確診共776+6例7死，635+3解除隔離，其中本土病例佔7%，境外高達88%，敦睦5%，本國籍70%外籍30%，無症狀27%，有症狀65%，並有65%年齡介於20至40歲。

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▲紐籍機師與廣達集團女5天趴趴走，SOGO閉館消毒。（圖／記者呂佳賢攝）







▲台灣疫情每日統計圖。（圖／NCHC）



上一次本土確診為案386，20多歲男子因與確診的美國友人（案195）同住，出現過敏症狀，居家隔離後，於4月12日驗出感染病毒；同月還發生台師大男學生（案322）宿舍群聚感染事件，同寢室室友接觸後確診，隨後政府於4月21日頒佈《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》。

全國本土病例地理分布圖顯示，22日桃園新增一確診病例，來到15例，最高則為新北市18例，其次為桃園市，台北市8例、台中市5例、彰化縣4例皆已達紅色警示，新竹市3例橘色警示，台南、基隆及南投各1例，截至23日清晨共56起。

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