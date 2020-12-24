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外送員嫌開太慢！逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名熊貓foodpanda郭姓外送員認為前方拖吊車開太慢，急著送餐點，沿路按喇叭還超車，他見拖吊車隨車員警吹哨要他停車，竟先嗆拖吊車司機，又想拔員警密錄器遭壓制，造成他和司機腳受傷。郭父則說，兒子脾氣比較差。警方將依妨害公務送辦。

外送員嫌開太慢！逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到。（圖／東森新聞）

▲▼外送員沿路狂按喇叭，被員警要求停下。（圖／東森新聞）

外送員嫌開太慢！逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到。（圖／東森新聞）

郭男被員警要求靠邊停車後，他直呼「你開這麼慢」，聽到員警「大貨車為什麼不能在慢車道上」的回應，他又說「又不是你的馬路，你連過幾個路口、你連過幾個路口？」員警則回應，「我跟你講，慢車道大車也可以。」

郭男先嗆拖吊車司機，見員警要制止，竟想拔對方密錄器，逼得員警動手壓制還奮力抵抗。拖吊車兩名司機都加入壓制幫忙，「他要逼車」，結果郭還想掙脫，還好後續有員警趕到。郭則大喊「我手很卡啦、我手很卡啦」；一起送餐的後座馬尾妹也驚呼，「他真的卡到！」

郭男送餐鬧上警局，他說自己被打，要求用上護頸還要送醫。但趕到警局的郭父則說，是兒子脾氣比較差。雙方後來都就醫，警方也送將依妨害公務送辦。

外送員嫌開太慢！逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到。（圖／東森新聞）

▲▼郭男想拔員警的密錄器遭壓制。（圖／東森新聞）

外送員嫌開太慢！逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到。（圖／東森新聞）

▼郭男被帶回派出所。（圖／東森新聞）

外送員嫌開太慢！逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到。（圖／東森新聞）

▼郭男後座還載了一名馬尾妹。（圖／東森新聞）

外送員嫌開太慢！逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到。（圖／東森新聞）

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