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飲料灑翻一杯！外送員「4動作」過分炸　診所妹爆淚：讓冷天暖了

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲外送員負責任的態度，讓原PO直呼「太過分了」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「沒遇過這麼過分的外送人員！」一位女網友在臉書《爆怨公社》發文，說她訂了飲品，結果送來的時候卻有一杯灑出來，而讓她「傻眼」的是外送人員的態度，因為對方不僅拼命道歉，還一直協助她跟客服聯繫，垃圾也不願意讓她處理，事情過了2個小時後，還自掏腰包補了3杯飲料給原PO，讓她受寵若驚地直呼「謝謝你讓冷冷的天溫暖了，真的太過分了。」

這位女網友文中透露，因為診所要開會，她就訂了飲料外送，結果外送員到達後卻先連忙道歉，「說其中一杯，店家蓋子沒蓋好，外送途中灑出來了……」而對方不僅沒有推卸責任，一邊協助她聯繫客服，一邊把灑翻飲料的責任攬到自己身上，還想出錢補飲料給她。

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「原本告訴他可以先去忙沒關係，灑出來的飲料我再丟就好，結果他連垃圾都不願意留給我就算了，還說要補給我。」女網友表示，她一直跟對方說沒關係，而且客服也承諾會退給她那一杯灑翻飲料的費用，原PO就請外送員不要自己花錢買，「我真的不會怎樣……」

▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO遇到超優的熊貓外送員，心裡不禁暖暖的。（示意圖／記者林敬旻攝）

沒想到，過了2個多小時，外送員竟然拿了3杯飲料出現在診所，「問他有沒有自己出錢，想說如果有，我就補他，他直說沒有，人就一溜煙地跑了。」原PO忍不住感動，因為外送員再補送的時候，外面正下著大雨，「謝謝你讓冷冷的天溫暖了，真的太過分了。」

這位超優質的外送員，馬上引發網友一陣熱論，「過分到我想叫他外送，有夠暖」、「真的好暖心歐」、「熊貓很多很棒的外送服務人員，我遇到的都很有禮貌喲」、「這種天氣遇上這種外送員，根本整個人都暖起來了啊」、「他也太負責了」、「感覺像是一段愛情故事的開頭」、「可以用小費欺負他。」

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