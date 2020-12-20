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外送員上門見他全裸！Whoscall竟被改名　他崩潰傻眼：怎麼了嗎

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▲▼ 外送員,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲外送員遇到全裸客人出來超傻眼。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／董美琪報導

一名網友在「靠北熊貓 2.0」發文抗議，他表示自己習慣全裸在家，卻在Whoscall發現自己電話被改成「全裸取餐請小心」，讓他超傻眼超火大「要怎麼樣才能改回來？」網友看完也笑倒，但也表示「以後送餐去你家需先報警陪同」。

原PO發文怒，「我習慣在家中全裸，這讓我感到自由與安全，我叫外送取餐時當然不會特地穿上衣服，否則會讓我感到拘束與限制，結果我今天發現我電話號碼的Whoscall名牌不知被哪個外送員改成『全裸取餐請小心』，我真的很火大，這樣不是會被我朋友以為我是變態嗎？要怎麼樣才能改回來？」

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他認為事態嚴重，甚至被誤改，氣得上網發洩並求解。很多網友看了笑說「你知道這樣算性騷擾嗎？」、「如果是我送一定拍下來傳群組讓大家知道」、「如果是女的，我無所謂」、「我應該也會嚇到，不管長相如何？」、「你的自由跟安全也不能造成別人的困擾啊」、「好歹穿個衣服取餐」、「請把電話號碼給我我去查來笑一下」，也有人認為萬一是女外送員，撞見男客人全裸不太好。

據了解，若有讓他人感受恐懼或影響到他人工作等行為，可能構成《性騷擾防治法》第2條。

●性騷擾防治法第2條：

本法所稱性騷擾，係指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且有下列情形之一者：

一、以該他人順服或拒絕該行為，作為其獲得、喪失或減損與工作、教育、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。

二、以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。

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