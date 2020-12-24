暴怒畫面曝！外送員不爽拖吊車擋到路狂按喇叭...超車：以牙還牙

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名外送員不滿拖吊車阻礙他送餐的路線，竟然與員警和拖吊車爆發嚴重肢體衝突！這起事件發生在23日下午2點多，郭姓外送員不滿警方委託的民間拖吊車在慢車道執行任務、擋到他的路，沿途不斷按喇叭，示意拖吊車讓路，司機最後放棄往前行，沒想到沒多久後，雙方又在路口相遇，郭姓騎士這回不但按喇叭，甚至將機車驟停在拖吊車前，並試圖拉扯員警的隨身秘錄器，最後遭到壓制，被依妨害公務罪偵辦。

▲外送員不滿拖吊車擋道，不斷按喇叭，還和拖吊車司機與員警爆發衝突。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生前，交通大隊52歲的劉姓員警帶同拖吊車，在三民區博愛一路執行違規拖吊，行近北平街口時，準備靠右拖吊，後方的31歲郭姓外送員認為拖吊車擋到他送餐的路線，沿途按喇叭，示意拖吊車讓路，劉姓員警見狀放棄該處違停拖吊，指揮拖吊車駕駛繼續往前開，避免妨礙他車通行。

▲外送員情緒失控拉扯員警秘錄器，遭到壓制逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

沒想到雙方又在博愛一路與龍德新路口遇到，這時機車外送員依舊沿途按喇叭，甚至騎車超越拖吊車，在前方驟然減速停了下來，員警和拖吊車司機見狀下車詢問男子猛按喇叭的原因，沒想到過程中這名外送員突然拉扯員警領口，並扯下隨身秘錄器，眼看對方情緒失控，員警和拖吊車司機趕緊將人壓制，帶回派出所，依妨害公務罪偵辦。

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