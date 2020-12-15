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宮崎駿動畫NO.1女主角！　鄉民一面倒推「初代老婆」：男人都選她

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▲▼《天空之城》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《龍貓》、《魔女宅急便》。（圖／甲上提供）

▲《霍爾的移動城堡》劇照。（圖／甲上提供）

記者施怡妏／綜合報導

吉卜力工作室的宮崎駿動畫電影是很多人的童年回憶，即使推出多年依舊擁有大批粉絲，有一名網友因此發文詢問，宮崎駿這麼多部作品中，有許多經典人物，但大家心中目的「最佳女主角」是誰呢？貼文一出後引來許多網友回應，其中最多人點名的是《風之谷》女主角娜烏西卡。

原PO在PTT的Gossiping板上發文，宮崎駿有許多部經典的動畫作品，陪伴著大家一起成長，但這麼多部影片當中，大家心目中NO.1最漂亮的女主角是誰呢？他表示自己最喜歡《借物少女》的女主角艾莉緹，另外《霍爾的移動城堡》裡的蘇菲也很不錯。

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▲▼《天空之城》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《龍貓》、《魔女宅急便》。（圖／甲上提供）

▲《龍貓》劇照。（圖／甲上提供）

貼文一出後，引起許多鄉民們討論，大家紛紛說出心中的第一女主角，「魔法公主」、「小桑，野性」、「小桑啦，每天帶你野」、「比較小的贏的話，就波妞」、「銀髮蘇菲得第一」、「來自紅花坂的松崎海」、「小桑才是王道」、「蘇菲人妻屬性好讚」。

▲▼ 。（圖／翻攝自日本華特尼士尼的《風之谷》介紹頁面）

▲娜烏西卡 。（圖／翻攝自日本華特尼士尼的《風之谷》介紹頁面）

然而其中最多人點名的是《風之谷》的女主角「娜烏西卡」，「比較大的贏的話，就娜烏西卡」、「娜烏西卡，選奶大的」、「娜烏西卡初代老婆」、「娜烏西卡，老宮還給她露溝，後面的女主角都沒這種尺度」、「娜烏西卡，有容奶大」、「娜烏西卡，男人都是一樣的選擇」、「娜烏西卡讓我希望可以死在他的懷中」。

據了解，宮崎駿的所有作品中，只有《風之谷》的女主角娜烏西卡有明顯的性別特徵，對此宮崎駿表示，不是為了象徵哺育孩子的母親，也不是要討好所有男性，而是希望在《風之谷》中，可以為即將死亡的角色帶來一絲溫暖，在擁抱中放心的閉上雙眼，「如果能被娜烏西卡這樣的巨乳抱著的話，一定會死而無憾。」

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