前後輝映　台南歷屆正副議長油畫展及10週年回顧開展

▲台南市議會大廳舉辦「歷屆正副議長油畫展及合併升格10週年回顧展」，23日隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了慶祝台南縣市合併升格10週年，台南市議會大廳舉辦「歷屆正副議長油畫展及合併升格10週年回顧展」，23日隆重登場。

23日上午由郭信良議長與許育典副市長、顏振發大師、林阳乙、王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、杜素吟、盧崑福、陳怡珍、沈家鳳、吳禹寰、許又仁、趙昆原、李啟維等議員，以及台南市歷屆議員協進會理監事們，共同為展覽開幕，並熱情邀請市民們把握機會來參觀這難得的特展。

郭信良議長表示，市議會平時就不定期推出議事史料展，此次特展為了讓民眾有耳目一新的感覺，特地委託聞名國內外的國寶級手繪看板大師顏振發繪製，也為所有市民鄉親留下永遠的回憶。

郭信良議長指出，透過這次回顧展，鄉親們可以一次看盡這10年來台南市議會的轉變，以及歷屆議員在推動市政的努力。他舉例說，第3屆議員在先進議員們的經驗分享及提攜下，2年來審議的各類議案計有2625件，這個驚人的數字可看出本屆議員們問政的認真，值得市民肯定。

許育典副市長強調，顏振發大師對台灣文化傳承有重大貢獻，譬如陳時中部長造訪臺南時，看到顏大師畫的五虎將作品，也深受感動；以後府會還將持續與台南重要大師們合作，呈現有文化亮點的作品。

顏振發大師表示，為了這批正副議長油畫，有時他在清晨2時多就開始畫，前後共用了5個月的時間。顏老師也有感而發地說，今年是他開始畫看板以來第50年，要畫的正副議長剛好有50位，是有趣的巧合。

台南市議會歷屆正副議長油畫展及合併升格10週年回顧展展期至明年1月3日，展出時間為每日上午10時到晚上9時半。郭信良議長邀請民眾參觀完展覽後，順道欣賞在永華府會園區展出的燈會菁華展；郭信良議長也提醒，請市民們配合中央提出的防疫5原則，確實防疫。

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