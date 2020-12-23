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旭富大火燒掉18億...桃檢赴爆炸現場檢視　追有無人為疏失

▲桃檢檢察官23日在前往旭富廠區會勘，圖為起火當天現場冒出大量濃煙。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察官謝咏儒23日上午在前往旭富廠區會勘，圖為起火當天現場冒出大量濃煙。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園旭富製藥大火釀成1死1傷與5家工廠高達18億元重大財損，桃園地檢署檢察官謝咏儒23日上午前往現場會勘了解起火原因，初步針對起火點、金屬鈉存放、延燒範圍、爆炸原因等展開調查，聽取消防局人員說明，以釐清是否有人為疏失，本案應朝過失致死等罪嫌方向偵辦。

股票上市公司旭富製藥20日發生大火，造成23歲的菲籍移工全身90%三度灼傷與1名台籍員工受傷，菲籍移工送醫急救後傷重不治。桃園地檢署為儘速釐清案發過程是否有人為疏失，原本排定21日到場履勘，但後來因廠房內存放金屬鈉突然爆炸起火，還冒出蕈狀雲，使得檢方在安全因素下暫停履勘行程，直至消防人員在22日晚間才將殘火全部處理完畢。

▲桃檢檢察官謝咏儒23日上午在前往旭富廠區會勘，圖為消防人員22日上午進行桃園紙廠殘火撲滅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢檢察官謝咏儒23日上午在前往旭富廠區會勘，圖為消防人員22日上午在桃園紙廠進行殘火撲滅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢檢察官謝咏儒今天上午在確認旭富製藥現場安全無虞後趕往履勘，在消防局第三大隊大隊長殷明坤、消防局火調科人員、環保局等人員陪同下針對旭富製藥起火點、第3區爆炸點與鄰近4家被波及廠房進行調查。

▲桃園地檢署檢察官謝咏儒23日上午在前往旭富廠區會勘，釐清第二天中務發生爆炸原因。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察官謝咏儒23日上午在前往旭富廠區會勘，釐清第二天中務發生爆炸原因。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

據指出，檢察官將對於起火點、爆炸地點是否有人為疏失進行查訪，火勢蔓延方向導致4家廠房被延燒，是否涉及公共危險失火罪部分釐清責任歸屬；此外，消防局曾提及旭富金屬鈉存放過量、隱匿數量等事實，檢察官也將列為重要調查方向。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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