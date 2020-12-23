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加強耶誕跨年活動的防疫工作　市府五大原則全力因應嚴陣以待

▲台南市長黃偉哲指出，依衛生局評估，台南市跨年晚會活動無需停辦，但須遵循活動期間防疫規範。（圖／記者林悅翻攝）

▲中央流行疫情指揮中心規範五大原則，加強耶誕跨年活動的防疫工作，台南市長黃偉哲指示確實做好相關出入口管理、加強宣導防疫規定以及實聯制。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心規範五大原則，加強耶誕跨年活動的防疫工作，台南市政府針對五大原則擬定相關準備計劃，23日由台南市副市長趙卿惠召開跨局處會議，面對接下來26日、27日、31日三天活動，將確實做好相關出入口管理、加強宣導防疫規定以及實聯制。

會中針對若疫情變化嚴峻，活動備案將改朝「線上演唱會」模式進行，一切以防疫優先為最高原則。

台南市長黃偉哲下午參加市政會議時也再度提醒，面對疫情升溫，防疫如同作戰，台南市政府會做好萬全準備，呼籲市民朋友參與活動時務必遵守相關防疫規定；台南市由於跨年活動有請外國藝人，因此已透過專案方式向中央呈報，依照計劃做滾動因應、檢討，若疫情變化嚴峻，需要停辦時，將改採線上演唱會方式進行。

台南市政府表示，由於會場內屬於空曠範圍，活動出入口管理特別重要，因此將會在進入主場區的各路口加強設立宣導站，鼓勵民眾藉由宣導站進入主場區，宣導站除架設紅外線量測體溫，另會提供手部消毒和QR Code掃描器，請參與民眾務必攜帶手機到場。

為加強宣導，會場周邊60座公共廁所將加強消毒頻率次數，QR Code掃描器除了進入宣導站時可以掃描，台南市政府也將投入近百位志工，方便民眾透過手持牌和大螢幕就近掃描。

台南市政府提醒，參與活動者需全程配戴口罩，除補充水分外，將禁止飲食，現場工作人員加強勸導，若勸導不聽者，將會請離現場並予以開罰。

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