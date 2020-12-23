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【廣編】12/18～3/7「西門PLAY樂購町」玩樂x購物nonstop　瞎拚PLAY、玩樂不累！

▲▼西門PLAY樂購町,西門町,奧樂雞,高爾宣,西門商圈。（圖／西門PLAY樂購町提供）

▲「西門PLAY樂購町」自109年12月18日至110年3月7日在西門町商圈熱鬧登場。

圖、文／西門PLAY樂購町提供

「西門PLAY樂購町」自109年12月18日至110年3月7日在西門町商圈熱鬧登場，本次活動共分為2個檔期展出，首先與超人氣角色「奧樂雞」合作設計8款超吸睛的裝飾物，設置於西門町商圈最熱鬧的8處點位率先登場，展出時間為109年12月18日至110年1月24日，緊接著於110年1月28日至110年3月7日更邀請到神秘國外知名IP共同合作接力帶動西門町人潮，活動期間每周六、日安排精采演唱會、偶像見面會及舞蹈大賽等不同活動，一路從聖誕、跨年、農曆新年、情人節，玩到元宵節！

西門町是重要追星朝聖地，此次「西門PLAY樂購町」舉辦PLAY NOW音樂演唱會，110年1月30日PLAY大使高爾宣、婁峻碩、陳零九、呂士軒、陳忻玥、王艷薇等將強勢登台！另於110年1月2日起舉辦多場粉絲見面互動簽唱會，告五人、朱俐靜，及百萬訂閱Youtuber黃氏兄弟等人領軍，讓偶像現身西門町。

活動期間臺北市政府與西門町「百大樂購商家」合作。加入「西門PLAY樂購町」官方LINE@好友參加消費集章，除了特色西門町在地店家商品、限量週邊，更有10萬點LINE POINTS樂購金、Gogoro VIVA、IPHONE12等大獎！

此外，更以「捷運站六號出口」為發想，於活動官網建立「西門6號商城」，從109年12月19日起至110年3月6日，每週六晚上六點，開賣西門町商圈精選六折爆品！

想瞭解更多活動相關資訊？快搜尋關鍵字「西門PLAY樂購町」，或至官方網站（https://www.ximenplayandbuy.com/）、加入「西門PLAY樂購町」官方LINE@好友。

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