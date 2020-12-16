臉書現身！西門蘿莉塔徵男友「詳細條件曝」　本尊高EQ回應網暴動

▲蘿莉女孩在西門徵172cm以上帥男友。（圖／東森新聞）

記者曾筠淇／綜合報導

台北一名綽號「倪安」的女子日前穿上蘿莉塔風格的服裝，坐在西門町商圈地上公開徵男友，還準備白板寫下徵友條件。倪安昨（15日）晚在PTT上繼續詳列條件，也重新自我介紹一番，附上好幾張自拍照，希望可以求得「有結婚意願」的男友，但她也無奈透露，自從在街上舉牌後，「結果一堆渣加我，千萬別給我生殖器照片！」

倪安在PTT的AllTogether板上，以「台北徵公」為題發文，她目前正在做網拍公仔，上班時間很彈性，先前受訪時透露已經單身2個月，因為聖誕節不想要一個人過，所以才會走上街頭徵男友。只可惜，當時雖有超過百人加LINE好友詢問，但是很多人根本是來亂的，甚至還傳生殖器照片給她。

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▲倪安曾將條件寫於白板。（圖／東森新聞）

倪安在PTT上詳列徵友條件，希望找到能度過餘生的對象：

1.身高172以上

2.BMI正常 不要過胖

3.帥一點好、至少不要醜

4.不需要有錢、不需高學歷

5.肯一起努力就好

6.不要渣男，愛愛還搞偷拍

7.有結婚意願

倪安為了展現誠意，也重新自我介紹，她目前23歲，身高156公分、體重50公斤，家有養4隻布偶貓；她自稱是「男友狗、老公狗」，非常珍惜自己的另一半，所以希望對方不要時不時搞失蹤。此外，她還是個真性情女漢子，不過內心則是個小女人，渴望男人保護她，雖然會將男友當成自己的全世界，但私人空間還是會留給對方。

▲倪安表明自己並沒有想紅（圖／Facebook／爆廢公社二館）

倪安除了在PTT上慎重發文，同時也現身在臉書「爆廢公社二館」，她發文表示「我沒男友我超廢，還要上街超狼狽！」貼文一出，立刻引發一陣騷動，不少網友都前來朝聖。有網友就回應，「都沒有看到喜歡的嗎」、「勇敢追愛」。

▲▼倪安現身臉書。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

還有網友詢問這樣的舉動是不是在打知名度，在為成為YouTuber或網紅鋪路；對此倪安則回應，「沒有、不行，我太懶了」、「人紅是非多，好玩就好，很快就會被淡忘了」。另外，也有人表明自己想看倪安素顏，她則大方PO出自拍照，表示自己「濾鏡不能關」。至於為何無法馬上回覆訊息，倪安則透露，因為真的太多人加她好友，「訊息量爆炸」，不過，來鬧的人也很多，「鬧爆！」