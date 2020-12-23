獨／紐機師與廣達女再增捷運足跡　來回北車象山爽看101美景

▲機師與廣達女將車停在北車停車場轉搭捷運至象山站，卻辯稱車子在象山步道附近慘被打臉。（圖／記者姜國輝攝）

記者邱中岳／台北報導

案765（長榮航空紐西蘭籍機師）3天足跡再爆不實！他和廣達集團女員工（案771）向疫調人員指稱，12月10日下午曾開車與廣達集團女員工前往象山，並在步道附近停車，但根據北車和捷運站進出紀錄與監視器畫面，2人是將車停在北車地下停車場之後，搭捷運前往象山，最後再搭捷運返回台北車站開車離開。

據調查，2人在10日下午3點，將車子開到台北車站東側地下停車場停放，從北車捷運站搭乘捷運前往象山站，並從象山站出站前往象山觀賞101景色，4點從捷運象山站進站，5點返回台北車站，離開捷運站往地下停車場方向移動，再開車離開北車。

2人返回捷運台北車站已是下午5點，雖屬平日但接近下班時間，台北車站附近已經有人潮出現，2人離開後再往天母SOGO百貨用餐。

台北市議員徐巧芯公布案765的3天活動軌跡，2人卻聲稱車子是停在象山步道附近，但根據進出捷運站以及台北車站的監視器紀錄，發現2人所提供的行蹤，根本「是在說謊」。

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