聯結器軸心斷裂　中捷董座：北捷局＋川崎重工...絕對有能力解決

▲中捷董事長林志盈（右）表示，北捷局絕對有能力處理故障問題。（圖／林志盈臉書提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市民引頸期盼10多年的捷運上月終於試通車，不料，試營運第6天竟發生罕見聯結器軸心斷裂，引發市議員輪番砲轟，中捷董事長林志盈23日臉書發文表示，台北捷運局成立30多年，他是創局的黃埔一期，他相信老戰友們身經百戰，絕對有能力處理並且盡責完成，希望防疫期間，台中需要多一點雨水，少一點口水。

林志盈說，台中市政府與中捷公司是捷運車輛的購買人與使用人，經過層層考驗，終於取得主管機關核可營運的「駕照」，核准「開車」載客上路的第6天，卻發生車輛罕見的零件故障，目前已暫時停駛全面檢查。

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林試問，如果消費者購買的車輛在剛使用時發生罕見的零件故障是誰的責任？是購買者？是使用者？是主管機關？是經銷商？是原廠？是零件廠？

林還說，川崎重工是全世界三大捷運車輛製造廠，在國內的台北捷運與臺灣高鐵的電聯車市佔率也是全臺第一名，雖然川崎重工也是第一次遇見此類軸心故障，但相信以川崎的經驗與實力，這不應該會難倒它。且台中捷運公司的主管擁有捷運車輛維修20多年的豐富經驗，在專業、實務與安全把關上，絕對有能力檢視與督促北捷局與廠商，對於半永久聯結器的軸心斷裂改善細節，做好後續把關的工作。

林志盈認為，目前解決第一步是面對問題，透過客觀專業機構的軸心全面檢測與原廠診斷分析，接著對症下藥，要求廠商面對改善方案的疑點，逐一釋疑，同時完成新軸心應有的驗測證明與改善方案的測試與模擬，最後確認改善方案是否可行。他最後說，車輛零件的故障與改善是技術與專業的工作，沒有快篩的捷徑，市政府正籌組國內機械、軌道、材料的專家成立捷運故障審查委員會，審議改善方案是否可行且達到安全標準，中捷公司才會復駛。

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