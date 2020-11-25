36個連結器全面檢測　中捷董座：改善缺失盡早恢復通車

▲中捷董事長林志盈表示，一一改善缺失盡早恢復通車。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運21日出現車廂連結器軸心斷裂後暫停試營運，並進行全面檢測，中捷董事長林志盈25日表示，試營運就是為了要找出營運中可能發生的缺失並立即改善，包括車門關閉時間、起步速度、轉彎噪音和車廂連結器等，如果後續檢測沒有問題，即可評估恢復試營運，並會盡早宣布復駛時間。

林志盈表示，中捷試營運6天以來，用心傾聽民眾的意見與回饋，希望藉由此次車廂連結器軸心斷裂檢測同步改善，首先，車門關閉速度部分，原設定每站停靠時間25秒，已就流量特別大的車站，例如市政府站延長為45秒，兩端點站（北屯總站及高鐵台中站）調為60秒。

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其次是起步速度，林說，這涉及系統廠商對於列車起步加速率及運轉曲線程式的調整，市府已請北捷局要求法商Alstom重新修改程式，過去在台北捷運也有發生過類似情況，待程式修改後再由原廠驗測，考量中捷全線採自動化駕駛，所以會比較謹慎，需要一點時間。

最後是轉彎噪音問題，林志盈說，北捷局施作時已加入隔音牆，經量測噪音尚符合法規標準，針對民眾反映噪音較大區段，將會評估適當降速，或增設較新技術的輪軌潤滑裝置，持續依民眾意見實測調整，但因噪音有客觀與主觀看法，客觀就是法令標準，主觀標準則依民眾需求有所不同，兩方面都會重視。

林說，18列車廂共有36個連結器，目前還在檢測中，但因連結器是半永久性設備，大修的時候才拆，拆需要一點時間，檢測完又要重新裝設，將依SOP進行測試軌道及正線軌道實測，才算完成整體程序，若後續檢測沒有問題，設備不需換新，即可評估恢復試營運，也會盡早對外宣布。

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