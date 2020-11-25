　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

36個連結器全面檢測　中捷董座：改善缺失盡早恢復通車

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中捷董事長林志盈表示，一一改善缺失盡早恢復通車。（圖／台中市政府提供）

▲中捷董事長林志盈表示，一一改善缺失盡早恢復通車。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運21日出現車廂連結器軸心斷裂後暫停試營運，並進行全面檢測，中捷董事長林志盈25日表示，試營運就是為了要找出營運中可能發生的缺失並立即改善，包括車門關閉時間、起步速度、轉彎噪音和車廂連結器等，如果後續檢測沒有問題，即可評估恢復試營運，並會盡早宣布復駛時間。

林志盈表示，中捷試營運6天以來，用心傾聽民眾的意見與回饋，希望藉由此次車廂連結器軸心斷裂檢測同步改善，首先，車門關閉速度部分，原設定每站停靠時間25秒，已就流量特別大的車站，例如市政府站延長為45秒，兩端點站（北屯總站及高鐵台中站）調為60秒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次是起步速度，林說，這涉及系統廠商對於列車起步加速率及運轉曲線程式的調整，市府已請北捷局要求法商Alstom重新修改程式，過去在台北捷運也有發生過類似情況，待程式修改後再由原廠驗測，考量中捷全線採自動化駕駛，所以會比較謹慎，需要一點時間。

最後是轉彎噪音問題，林志盈說，北捷局施作時已加入隔音牆，經量測噪音尚符合法規標準，針對民眾反映噪音較大區段，將會評估適當降速，或增設較新技術的輪軌潤滑裝置，持續依民眾意見實測調整，但因噪音有客觀與主觀看法，客觀就是法令標準，主觀標準則依民眾需求有所不同，兩方面都會重視。

林說，18列車廂共有36個連結器，目前還在檢測中，但因連結器是半永久性設備，大修的時候才拆，拆需要一點時間，檢測完又要重新裝設，將依SOP進行測試軌道及正線軌道實測，才算完成整體程序，若後續檢測沒有問題，設備不需換新，即可評估恢復試營運，也會盡早對外宣布。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
床戰巴西男模破5.6億觀看！43歲潘慧如自爆已凍卵
女模露半球！釣出「美軍基地」鹹濕留言　她月薪暴漲飆破99萬
快訊／全家發票特別獎得主出爐！在「這縣市」快看是不是你
梅根自曝「流產」失去第2個孩子！猛烈抽痛跌坐在地
快訊／小七買麵包飲料中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事嫁女娶媳「每人集資500元」　她怨：上班就討錢！網轟不要臉

高麗菜超種連兩旬「紫爆」　農糧署再發7千封簡訊籲農民嘜擱種

台灣創新「手語舞蹈」帥到炸！高中生揪跳紅到日本、美國　網友大讚：新一代的台灣之光

對情人超大方！「4星座」一談戀愛就破財　獅子男寵爆女友

年薪破150萬！台積電男「因鬼滅之刃被慘甩」　女友嗆：不上進

叫外送付「一大袋1元」！怕被拒請「小妹」去取餐　外送員：狠角色

中市、東購合推「台中首屆女麗購」　逾200家看好商機出席招募會

發票中4000！女友「不給就告」怒提分手　男吐實情...網看傻：好險分了

醫生「忘打麻藥」直接鑽骨釘！她忍痛硬上…網更扯：剖腹打錯地方

36個連結器全面檢測　中捷董座：改善缺失盡早恢復通車

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

調皮飼主給「冒牌嬰猴」餵小點心 本尊露委屈臉伸手收攔截：偶的！

同事嫁女娶媳「每人集資500元」　她怨：上班就討錢！網轟不要臉

高麗菜超種連兩旬「紫爆」　農糧署再發7千封簡訊籲農民嘜擱種

台灣創新「手語舞蹈」帥到炸！高中生揪跳紅到日本、美國　網友大讚：新一代的台灣之光

對情人超大方！「4星座」一談戀愛就破財　獅子男寵爆女友

年薪破150萬！台積電男「因鬼滅之刃被慘甩」　女友嗆：不上進

叫外送付「一大袋1元」！怕被拒請「小妹」去取餐　外送員：狠角色

中市、東購合推「台中首屆女麗購」　逾200家看好商機出席招募會

發票中4000！女友「不給就告」怒提分手　男吐實情...網看傻：好險分了

醫生「忘打麻藥」直接鑽骨釘！她忍痛硬上…網更扯：剖腹打錯地方

36個連結器全面檢測　中捷董座：改善缺失盡早恢復通車

2021年前迎桃花驅小人！搞懂「居家方位」佈局　紫水晶擺這才有用

林予晞稱「gay蜜」是許光漢！曝2大陰柔特質：有姊妹感

婁峻碩遭「盜帳號把妹」不只一次！　女友焦凡凡怒嗆：太噁心了

優秀學生代表表揚餐會活動　台南良友會「愛在東區」今歡樂登場

臥室NG風水害夫妻失和！最忌「房中房」恐招小三　床頭開窗也中槍

南非國會議員連任3屆　陳阡蕙：世華姐妹展現柔性外交與經濟實力

同事嫁女娶媳「每人集資500元」　她怨：上班就討錢！網轟不要臉

雙頭蛇！吳怡玎父親驚爆拿子女當人頭　涉藉權證炒康和300→500

月薪沒6萬就不嫁！他崩潰兼職也才55K　「女友條件」曝光網看傻

英國印度「憂國家安全」禁華為+支付寶　北京怒批：損害中企權益

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

快訊／統一發票9、10月開獎！

頂溪站爺爺賣玉蘭花50元　遭爆被騙了

78歲大亨熱戀「小24歲」超美名媛　甜膩嬌稱「小仙女」放閃

幫CPR救回！同事嗆告「太用力傷到我」

iPhone耳機賣450元！客人一看「多2條」秒打槍

呱吉爆雞排妹驚人一點：做到真的屌！

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

2波變天冷空氣＋雨！全台有感探14°C

媽媽與大姊為「孝親費」鬧翻　老么問：每月5000過分嗎

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

彰化達德商工12學生打流感疫苗不適　5人住院

2客運擦撞　掀桃園、中壢大對決

更多熱門

相關新聞

柯文哲談中捷故障：一定負責到底

柯文哲談中捷故障：一定負責到底

台中捷運綠線因連結器故障，18輛列車進廠檢修，台中市長盧秀燕24日透露，台北市長柯文哲願意完全負責。對此，柯文哲25日回應，台中捷運出現的問題，是以前從來沒出現過的，他一定會負責到底；且當時被盧秀燕詢問，他與發包的前台中市長胡志強要不要負責？他當場允諾「回去處理。」

中捷車廂「連接器軸心斷裂」缺備品

中捷車廂「連接器軸心斷裂」缺備品

中捷停駛　盧秀燕：柯允諾負責

中捷停駛　盧秀燕：柯允諾負責

中捷試營運　發生嚴重故障

中捷試營運　發生嚴重故障

台中議員：川崎重工應為捷運問題出面道歉

台中議員：川崎重工應為捷運問題出面道歉

關鍵字：

中捷林志盈

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面