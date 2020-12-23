法國3警營救她「反遭槍殺」！　嫌放火燒屋持槍掃射逃逸

記者詹雅婷／編譯

法國中部地區一處村莊22日深夜至23日凌晨發生3名員警被槍殺案件，現場有第4人受傷，外傳48歲嫌犯仍在逃。據了解，當時一名婦女受困失火民宅屋頂，在警力抵達現場試圖接近執行營救任務之際，嫌犯朝在場員警開槍。

綜合法新社、BFMTV報導，當局起先接獲一通家暴報案電話後，動員至少7人趕往現場，但就在接近該棟民宅時遇襲。檢察官辦公室現已證實總計3名員警喪命，其中1人當場死亡，但該名受困婦女已獲救。

相關單位正試圖追捕該名嫌犯，消防人員已抵達現場控制火勢。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

雙認證！雙樂纖含綠茶、山苦瓜、山茶花種子萃取