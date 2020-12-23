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物資恐短缺到聖誕！英國量販店祭「限購令」　日用品只能買3份

▲▼英國貨架,英國爆買,英國掃貨,超市貨架,超市,斷糧,掃貨,英國封城,疫情。（圖／路透社）

▲英國因疫情關閉邊境，引發斷糧隱憂；國內再度掀起恐慌性搶購潮，超市外一早可見長長的排隊人龍，等著衝進超市購物。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著英國疫情升溫、法國限制對英跨境運輸，「B.1.1.7變種病毒」爆發地肯特郡（Kent）的跨海峽港口多佛港（Port Dover）已禁止對外運輸，也讓境內「物資短缺」的隱憂開始浮現。英國量販店龍頭特易購（Tesco）估計，境內的屋子短缺將持續維持到聖誕節後，因此開始對民眾採取限購措施。

據《每日郵報》報導，特易購在21日發給顧客的電子郵件中指出，由於擔心食品短缺將持續到耶誕節後，因此商場將採取限購措施，人們每次只能購買3份雞蛋、米、肥皂和衛生紙、麵粉、義大利面、衛生紙、嬰兒濕巾和消毒紙巾，好讓所有顧客都能買到這些產品。

▲▼英國貨架,英國爆買,英國掃貨,超市貨架,超市,斷糧,掃貨,英國封城,疫情。（圖／路透社）

▲▼英國超市許多貨架已被掃空。（圖／路透）

▲▼英國貨架,英國爆買,英國掃貨,超市貨架,超市,斷糧,掃貨,英國封城,疫情。（圖／路透社）

該公司害怕英國再度掀起恐慌性搶購潮，因此CEO塔里（Jason Tarry）強調，特易購從法國進口的生菜、花椰菜和柑橘類等新鮮食材仍「供應充足」，新聞消費者「像平常一樣購物」。

英國零售協會（British Retail Consortium）也向民眾保證，他們在聖誕節期間將有足夠的食品供應，而且傳統聖誕晚餐所需的所有食材和農產品都已經在國內了，消費者隨時都可以買到。

▲▼英國貨架,英國爆買,英國掃貨,超市貨架,超市,斷糧,掃貨,英國封城,疫情。（圖／路透社）

▲超市保證，他們的生鮮庫存量還很充足。（圖／路透社）

幸運的是，英、法2國最近終於達成協議，從23日午夜起，歐盟成員國公民被允許從英國進入法國，不過必須提出72小時內新冠病毒檢驗呈現陰性的證明。

►法國封鎖20%往英國跨境運輸　首相強生要求恢復「歐洲供應鏈」
►英國貨運全亂「恐斷糧」！斷航後食物進不來　聖誕前貨架已掃空
►影／法國對英重開邊境！　必須提「72小時病毒陰性證明」

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