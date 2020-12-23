「進口冷凍食品」傳播新冠病毒？　陳時中曝「邊境檢驗結果」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

國際上一直流傳新冠肺炎可能會透過進口冷凍食品傳播，食藥署也積極查驗邊境，在今年11/6～12/22在邊境採樣檢驗進口冷凍食品內外包裝，總共抽驗9國的牛豬雞肉和水產品58批，取樣230樣品，核酸檢驗結果都是陰性，雖然目前檢驗沒有，但會持續高關注抽驗。

第一階段抽驗在11/6～11/20針對新冠肺炎盛行率高的國家進口冷凍食品內外包裝採樣檢驗COVID-19病毒核酸，共抽驗4個國家輸入豬肉、牛肉及鮭魚，共11批產品、44個樣品，檢驗結果皆為陰性。

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第二階段則是在12/11起持續執行進口冷凍食品內外包裝COVID-19病毒核酸檢驗，並增加鄰近國家，如日本、中國、越南及印尼的冷凍肉品及水產品內外包裝為採樣標的，截至12/22，共抽驗7個國家輸入的豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共47批產品、186個樣品，檢驗結果皆為陰性。

陳時中表示，根據世界衛生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）等國際組織皆說明，目前尚無證據顯示新冠肺炎病毒會透過食品傳播，且無透過食品或其外包裝感染新冠肺炎實例，經檢驗結果顯示，新冠肺炎病毒經由進口冷凍食品傳入國內可能性低，但會持續監控國際訊息，把關進口產品衛生安全。

▲進口冷凍食品抽驗新冠病毒結果 。（圖／指揮中心提供）

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