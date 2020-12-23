日本「禁英國遊客」入境！陳時中：疫情加重「會有更嚴厲作法」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

英國爆出新冠病毒變種，傳播力強大，目前進入類封城，不少國家也限制英國航班入境，台灣僅減少航班，仍未限制入境。對此，指揮官陳時中今也表示，未來如果疫情更嚴重，不免會有其他更嚴厲的作法，但目前就是維持集中檢疫。

英國首相強生（Boris Johnson）於上周六（19日）宣布，取消原先鬆綁耶誕節5天連假期間，允許3戶家庭在同一個家中團聚的政策，並宣布外出與人見面只能一次一人。英國政府更打破原先的防疫三級制度，破例宣布倫敦進入「第4級限制措施」，嚴格程度幾乎等同3月的全國封鎖，而限制區就在整個倫敦以及英格蘭本島南部。

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指揮中心在昨已經宣布，自23日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數將減半，本週先由華航執飛，本週長榮取消，後續由民航局協調華航、長榮輪流派飛，自英國入境及過去14日有英國旅遊史者皆至集中檢疫所進行居家檢疫；另外，機組員返台也要隔離14天，期滿前要採檢陰性並自主健康管理7天。

而對於不少國家紛紛限制英國航班和遊客入境，台灣是否也會進一步討論？陳時中則坦言，以後都會做滾動式討論，疫情如果更嚴重，不免會有更嚴厲的方法，目前仍是維持入境的全部都進入集中檢疫所，檢疫所的管理和服務應該都可以。

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