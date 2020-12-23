「女版王力宏」　彰化警陳亘琳燦笑迷倒地方媽媽

▲彰化女警陳亘琳有女版王力宏稱號。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖警分局埔心分駐所女警陳亘琳，現年29歲，從警多年來，保有一顆超級溫暖的心，經常無私扶助弱勢，協助長者，受到地方及警界好評，但因為她有個超級明星臉，從讀高中時就有同學說她說像「孫燕姿」、還有人說她像女版「王力宏」，脫下口罩一燦笑就迷倒一票地方媽媽。

陳亘琳台中人，大學教育系畢業後卻沒有從事相關職務，警政特考進入彰化警局服務，人如其名，白皙的臉龐笑容漾起小酒窩，嗓音也細緻甜美，外型文青，令人無法想像她的職業是一名警察，雖然高中同學說她像孫燕姿，但她笑著說，唱歌完全不是強項，目前也沒有交男朋友，但休假時一定會去跟友人看電影，或是與家人相聚消磨一天時光。

陳亘琳說，擔服交通勤務時，若是遇到凶巴巴不講理的違駕或是酒駕，除了搬出一大長串的交通法則外，員警弟兄們也會飛奔到現場協助處理，讓她超喜歡警察這份溫馨的工作，更愛派出所這個大家庭。

▲彰化女警陳亘琳有女版王力宏稱號。（圖／陳亘琳提供）

最近埔心鄉一名阿北手頭的錢全被詐騙光了，又冷飢餓難耐，衝到警局激動的報案求救，陳亘琳看到這名長輩窘迫的處境，二或不說先提供熱食，當下阿北不僅暖胃也暖了心，感動的哭了，在地方再度傳為佳話。

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