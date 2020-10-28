狠父飆144公里自撞殺妻...稚女命危　阿公阿嬤代子彌補病床喚孫

▲狠父自撞妻亡女病危，阿公阿嬤一堅扛起隔代教養責任。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮8月19日晚間發生一起自撞車禍，林姓駕駛自小客車載一家4口，與25歲妻子在行進間發生口角，突高速144公里衝撞民宅鐵捲門，造成陳妻死亡，3歲稚女生命垂危；林男被檢方依殺人、恐嚇強制、對2幼子犯殺人未遂等罪嫌起訴，目前人羈押中，幼童的阿公阿嬤心疼愛孫，一肩扛下隔代教養責任。

令人鼻酸！這起事故母死留下2名稚子，這一撞，3歲女童受有頭部外傷併硬腦膜下出血、肺挫傷、急性呼吸衰竭等嚴重傷害，住進加護病房，而另外1名5個月男嬰則受有擦傷，社會處雖緊急啟動安置流程，但看到了阿公阿嬤對孫子無微不至的照護，深受感動，決定取消安置計畫，將2孫留給阿公阿嬤照顧。

社會處保護服務科長鐘泂偉指出，經過訪視調查後，阿公在當義消、也在當鐵工，阿嬤在工廠當作業員，2人都有收入，經濟小康，女童入院後，亟需龐大的醫療院用，義消也有為他們募款，目前2姊弟已獲成立信託基金金援，未來教育無後顧之憂。

鐘泂偉說，阿公跟阿嬤真的很疼孫，常到醫院探視女童，為她加油，女童雖然傷重但這幾日已經轉到轉送漢基醫院呼吸病房照護，仍用呼吸器插管治療，而男嬰現在白天委由保母照顧，傍晚再帶回家由阿嬤帶回照顧，2人也堅信女童一定會痊癒健康出院。

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