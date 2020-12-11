9千萬打造公園...綠景第一排是「墓仔埔」　彰縣府：當生命教育

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣斥資9千萬興建的溪湖中央公園，「盪鞦韆緊鄰公墓旁」，讓鄉親感到心裡頭直發毛，對此縣府城觀處長田鵬飛表示，已在鞦韆後方種植一大區域的台灣欒樹，但樹木長成大樹還須要幾年的時間，更何況距離公墓距離有將近30公尺遠，北側也有國小，請民眾將它視為生命教育的一環，不要太在意。

▲彰化溪湖中央公園盪鞦韆後方已經植木。（圖／總會長何炳樺提供，以下同）

▲溜滑梯與地面有落差。

縣府城市暨觀光發展處表示，配合溪湖鎮公所辦理第五公墓用地遷葬整地作業，本計畫分二期工程執行，第一期內容為糖廠宿舍區、湖南國小綠廊及既有公園整建改善，已於2019年1月14日開工，預定今年底陸續完工。第二期工程主要範圍為第五公墓用地，將整合溪湖糖廠、湖南國小，打造20公頃中央公園，工期315日曆天，將來公園將有環狀步道，大片綠地，停車空間，公用廁所，一座7米高的葡藤堡遊具-攀爬遊具搭配不同的滑梯體驗，綠丘原野樂園-地景式遊戲場，高野鞦韆等特色遊具。

如今已經完成的第一期工程，但這鞦韆的位置遠眺就是好幾門的私人公墓，讓民眾看得心裏直發毛，田鵬飛今天接受電訪時表示，當初的發包設計就是要在鞦韆前設計步道、弧形座椅，鞦韆的位置在公墓的斜前方，距離公墓也有大約30公尺遠，尤其2個月前已經植入台灣欒樹，就待幾年後蓬勃生長後，公墓也會被樹群遮蔽，請當地民眾不要對此太在意。

▲遠眺公墓一大部分已經被樹木遮蔽。

今天彰化縣26鄉鎮里長總會長何炳樺到中央公園現場視察，發現盪鞦韆後方已經有稀疏的植木、但更危險的是邊坡的溜滑梯與地面有將近15公分的落差、尤其這個網狀造型攀爬架，令人看來更是怵目驚心，就希望城觀處能將這些有立即危險的遊憩設施盡速改善。

11月間縣長王惠美到場會勘後看到現狀，希望錢要花在刀口上，並指示相關單位務必盡速改進，務必做到符合鄉親的期待。