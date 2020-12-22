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女穿短裙怨阿伯一直看…Dcard酸民狠吐槽「腿0分白骨精」下場曝

▲▼女孩,公車,通勤,打字（圖／翻攝自pixabay）

▲張女抱怨穿短裙被阿伯一直看的經驗，2網友竟狠酸「腿0分、白骨精、醜」挨告。（示意圖，非新聞當事人／翻攝自pixabay）

記者羅志華／台北報導

張姓女子於2019年8月間，在Dcard一篇討論公車變態的發文下，抱怨曾穿短裙在公車被「阿伯一直看」，卻引來蘇姓、朱姓2名男網友狠酸，「你的照片鰻醜的阿、「這腿0分阿，想到西遊記裡的白骨精」、「醜而不自知」、「媽的整串台女」，北院依公然侮辱罪，判蘇男拘役50日、朱男拘役15日，皆得易科罰金。

有名網友先在Dcard上發文，痛訴女友在公車上，遭中年男子「手指游移大腿」，呼籲女性小心變態，張女有感，留言抱怨曾被阿伯一直看裙底的經驗，不料蘇男卻質疑，「誰知道你的腿是正的還是醜的」，張女為證明自己，要求蘇男看照。

不料蘇男看照後酸更兇，「你的照我看了、蠻醜的阿，你這種台女的素質才是真的差，身材這麼爛還以為美」、「這腿0分阿，想到西遊記裡的白骨精」、「難看到炸裂、美腿哪是這樣啊？長得路人成這樣」等語，朱男也趕來助陣，加碼酸「那位叫人看照的，真是醜而不自知」、「自助餐真好吃，整串台女」。

張女不甘受辱提告，蘇男表示，他是質疑張女說人變態、卻沒提證據，回覆的內容，也僅是表達個人審美觀，朱男則表示，只是聽張女的話去看照再評論。

法院認為，張女透過Dacrd帳號連結個資，2男言論已損及她的名譽，且內容輕蔑、嘲諷、不屑，完全沒看到蘇男質疑張女證據的部分，事後也未達成和解，依公然侮辱罪判蘇、朱拘役。

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