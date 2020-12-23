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機車待轉「精心手繪圖」曝光！他獻妙計慘被吐槽：換地方被撞而已

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲機車兩段式左轉爭議一直沒停過。（圖／記者李毓康攝）

實習記者周依儒／綜合報導

近日高雄虎科大情侶機車雙載，因沒依規定兩段式左轉遭撞雙亡，讓機車兩段式左轉再度掀起討論。有網友指他想到一個方法來解決機車待轉區的方案，還付上精心畫的手繪圖，不過卻慘遭網友吐槽表示「這樣只是換個地方被撞！」

一名網友在論壇《mobile01》上以「機車代轉區解決方案」發文表示，會發生車禍的其中一個原因就是「一台要直走、一台要轉彎」，當兩台車輛的行徑路線出現交叉時，就有可能發生車禍，身為騎車族兼開車族的他就非常納悶，為何台灣的道路設計沒有從這點去發想？

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▲網友親手繪圖說明。（圖／翻攝自mobile01）

▲網友親手繪圖說明。（圖／翻攝自mobile01）

原PO建議，只要夠寬的道路，都應該要設中央機車專用道，這樣就有了最基本的行徑路線，當有車要轉彎時就不會和直行的機車出現交叉，自然不可能發生車禍，但由於對向車道還是有行徑中的車輛要直行，所以才會設立待轉區，並強制要二段式左轉，對此，他也特別手繪了示意圖來說明，並提出了4項前提，分別為

1. 馬路夠寬要有安全島，這樣機車有足夠的 「機車左轉等待區」
2. 左轉車輛就不能佔用此區
3. 該路口就不能有圓形綠色燈號,，只能有左轉專用燈號
4. 來不及先騎到內車道 - 再進到機車左轉等待區的機車騎士，只好在安全的環境下，乖乖騎到待轉區等候。

▲▼UBA虎科隊長載女友車禍雙亡，事故路口設有機車待轉區。（圖／地方中心翻攝）

▲UBA虎科隊長載女友車禍雙亡，事故路口設有機車待轉區。（圖／地方中心翻攝）

不過對於原PO的精心規劃，不少網友在留言區直接吐槽，「你這個圖也是有點多此一舉 ，只要讓左轉的機車跟汽車一起走不就好了」、「那如果內車道有車輛要直行呢? 左轉的汽車停在內車道不就擋道造成道路回堵了?」、「內外車道換車道時，還是會跟中央機車專用道交錯耶，只是把撞擊場所換個地方吧」、「是沒錯啊，不過你原意就是要避免交會，卻造成另一種交會」、「但現實面就是路沒有這麼寬，不然左轉車道本來就該先內縮，就是您所謂的 Road diet，才不會影響到後面要直行的」。

也有許多網友直接點出核心問題還是出在人身上，「不守法怎麼改都沒用，人多必有白癡、車多必有三寶，目前最主要問題就是執法不嚴，很多人車搶快，不遵守交通法規」、「其實出事的都是違規的啊，現行的方法交通號誌大家都遵守的話也不會出意外，就是有違規才出事」、「待轉依舊是對大家比較安全的，我開車也不希望撞到這種，還找自己麻煩，想爭取機車不用待轉的權力，先解決掉那些問題三寶」、「不管要不要待轉，不管機車或汽車，後面不長眼都會被撞好嗎」。

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