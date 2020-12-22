智慧監獄遭爆人臉辨識要數10秒　蔡清祥：經測試僅需3秒

▲智慧監獄人臉辨識系統。（圖／矯正署提供）



記者林銘翰／台北報導

法務部矯正署力推智慧監獄，卻傳出人臉辨識系統須看監視器超過數10秒，矯正署花費逾5000萬元建置的系統「都是裝飾品」。對此，法務部長蔡清祥22日表示，經過測試3秒鐘以內就可以辨識，法務部不久前在嘉義看守所也有展示成果，跟報導內容完全不一樣，「這是個誤會」。

有媒體報導，法務部矯正署力推「智慧監獄」，希望透過人臉辨識、移動偵測等科技功能來彌補人力不足的問題。但有知情人士爆料，矯正署花費新台幣逾5000萬元建置的系統「都是裝飾品」，人臉辨識系統甚至須看監視器超過數十秒，才有辦法辨識身分。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）



行政院長蘇貞昌22日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。蔡清祥會前受訪時表示，法務部從2018年開始執行矯正機關改善計畫，但屬於試辦、研發的性質，今年實施的是智慧型監獄，不久前在嘉義看守所也有展示成果，跟報導的完全不一樣，「這是個誤會」。

蔡清祥說，經過法務部測試，3秒鐘以內就可以辨識，報載的10秒是2018年舊的計畫，試辦期間確實有需要改善的地方，但現在都已經改善。

此外，反萊豬醫師蘇偉碩發表萊劑恐危害健康言論，遭衛福部依照違反《食品安全衛生管理法》認定為不實謠言向警方告發，衛福部長陳時中21日在立法院社會福利及衛生環境委員會備詢時表示，若讓錯誤訊息不要傳播，就可以不提告。

對此，蔡清祥則說明，按照法律規定，如果屬於告訴乃論，當然告訴人可以撤告；如果是屬於非告訴乃論，檢察官受理後會依法處理。

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