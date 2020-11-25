八德外役監BOT案結合企業興建作業技訓工廠　創造多贏局面

▲法務部長蔡清祥推動八德外役監BOT案。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部矯正署八德外役監目前進行監獄改建工程，並將監獄旁一塊2公頃多的土地重新整地，將規劃興建作業技訓工廠。獄方表示，這塊地將分成6大塊區塊，由政府以BOT模式，結合企業前來興建、經營作業技訓工廠，除了可以解決企業缺人、缺地的困境，並重建受刑人之自信與尊嚴，配合受刑人自主監外作業制度之推展，成功創造多贏局面。

八德外役監典獄長葉俊宏指出，這次的BOT案由獄方提供土地，結合企業資金興建技訓工廠，投注器具設備，受刑人提供優質勞動力，於出監前提早適應職場環境，俾利出監後銜接就業，達到受刑人順利復歸社會、解決企業困境與減少再犯，完備社會安全網之多贏局面與策略目標。

另外葉俊宏也說，目前已經委託桃園市政府經濟發展局代辦招商，技能訓練工場基地劃分為6個單元，目前已有1公司行號進駐，尚有5個單元待定，全案已於11月9日再次公告招標，截標日期為今年12月9日，相關招標文件可於桃園市政府經濟發展局或本監網站免費下載。他也強調，竭誠歡迎社會各界、工商企業團體攜手合作，透過活化運用國有土地，培養受刑人謀生技能，帶動產業發展與產值，創造受刑人、企業及社會安全三贏局面。

至於法務部長蔡清祥也認同此種模式，他指出，過去監所內會提供技能訓練，但僅限於監所內能夠完成的手工藝，技能種類有限。現在已經有「監外自主作業」制度，讓收容人白天在外面的工廠工作，晚上才回到監所收容，這已經能提供收容人更多復歸社會的機會。而更進一步的，就是八德外役監的做法，由監獄提供土地、讓廠商興建工廠，一起進行技職訓練。蔡清祥說，「這是一步一步往前進，希望能幫助收容人，讓他們學得一技之長，將來復歸社會，順利的工作，不會再犯，這是我們最終的目的。」

