Google非裔研究員被離職！公司：她的選擇　千名員工連署討公道

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▲ 被解聘的衣索比亞裔美籍研究員蓋布魯（Timnit Gebru）。

實習記者陳妙津／綜合報導

美國科技巨頭谷歌（Google）傳出不當解聘非裔研究員。衣索比亞裔美籍研究員蓋布魯（Timnit Gebru）表示，自己在傳訊給內部AI小組，抱怨「邊緣化的意見」被無視，卻在之後被Google無故解聘，此事引發軒然大波，超過1000名Google員工也站出來聲援蓋布魯。

據BBC報導，研究人工智能倫理的蓋布魯表示，上司以內部審查發現內容令人反感為由，要求她將名字自共同撰寫的論文中撤回，該篇論文重點在討論Google及其他科技公司可能利用人工智慧工具，模仿人類製造仇恨言論及偏見語言。

Apparently my manager’s manager sent an email my direct reports saying she accepted my resignation. I hadn’t resigned—I had asked for simple conditions first and said I would respond when I’m back from vacation. But I guess she decided for me :) that’s the lawyer speak. — Timnit Gebru (@timnitGebru) December 3, 2020

蓋布魯在之後私下傳信給內部組織「 Brain Women and Allies」批評此事，並抱怨了谷歌缺乏多樣、公平及包容性運作。蓋布魯表示，後來她卻收到Google通知，告知「辭呈」已經獲得批准，但她並未送出辭呈，且通知中還稱蓋布魯昨晚傳的郵件中，表達的觀點「有和公司管理人員期望不符的行為」。

▲GOOGLE又爆出勞工爭議。（圖／路透社）



事件爆發後，近2500人在線連署抗議，呼籲Google出面說明，解釋要求撤回論文及解聘的理由，並對研究誠信及學術自由做承諾，其中超過1200人為Google員工。連署內容表示，Google越來越常出現有關種族主義、性別歧視等負面消息，在如今的公司環境中，研究完整性已經不再被重視，蓋布魯被解聘更是佐證，一名獨特多產的貢獻者反而面臨「戒心、種族主義、欺瞞、研究審查及報復性解聘」。

I understand the concern over Timnit’s resignation from Google. She’s done a great deal to move the field forward with her research. I wanted to share the email I sent to Google Research and some thoughts on our research process.https://t.co/djUGdYwNMb — Jeff Dean () (@JeffDean) December 4, 2020

受理蓋布魯「辭呈」的主管迪恩（Jeff Dean）則表示，此事有很多猜測及誤解，並稱蓋布魯的文章是在截稿前一天提交，時間根本來不及進行審查，且論文中「忽略了很多相關研究」，那時蓋布魯曾回信說若不能滿足「某些條件」的話，會考慮辭職，因此公司決定「接受並尊重她的選擇」。

蓋布魯畢業於加州史丹佛大學（Stanford University），在人工智能的倫理領域深受肯定，過去曾任職蘋果公司（Apple）及微軟公司（Microsoft），研究項目包括精進人臉辨識技術，尤其是有色人種的人臉辨識方面，並創辦了一個促進非裔族群人工智慧領域才能的組織。

美國全國勞工關係局（National Labor Relations Board, NLRB）在兩天前，才剛指控Google利用監視、質問等手段監控維權員工。