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「耶誕跨年照舉行」名醫想賞巴掌　怒曝4後果：這是嚴重錯誤

▼▲台北市狂放電跨年晚會，101煙火秀。（圖／記者林敬旻攝）

▲名醫呼籲，取消101跨年晚會！（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

紐西蘭籍機師（案765）害台灣本土0案例破功，秒變全民公敵！隨著聖誕與跨年腳步逼近，經常針貶時事的沈政男醫師憂心喊出4大理由，包括全球疫情仍嚴峻、可能有潛在感染者還沒被揪出、變種病毒出現、恐有群聚感冒發生，氣得他撂重話，「晚會不取消是嚴重錯誤！」

精神科醫師沈政男在臉書透露，從紐西蘭機師感染給台灣女子的病例來看，顯示台灣社會必須在生活與心理上再度進入防疫模式，千萬不能掉以輕心，說什麼只要戴口罩、不飲食，就可以繼續舉辦耶誕與跨年晚會，這是嚴重錯誤．並提出「非取消跨年不可的4理由」。

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首先，即使台灣保持0確診，但看著全球疫情持續失控，他直批，「就好像鄰居家裡多災多難，我們好意思在這邊集體唱唱跳跳、放煙火什麼的嗎？」

第二，針對機師染疫事件，儘管僅1名廣達集團女確診，但機師在社區趴趴走是12月8日左右的事，距今已14天，等於2到3感染周期，「如果他所接觸的人沒做好防護，可能會有9名本土感染」。沈政男擔心，若潛在感染者如果都去參加耶誕或跨年晚會，「後果不堪設想」，且機師不肯全盤托出行蹤，更須小心。

第三，「變種病毒已經產生」，雖然台灣防疫專家說，「十四天隔離依然擋得住」，但國外已經就疫苗對變種病毒的效力進行重新測試了，為何不等到測試結果出來再看看？沈政男憂心直呼，屆時如果疫苗對變種病毒無效，而台灣取得疫苗速度又是相對較慢，恐怕大家必須過著比現在更痛苦的防疫生活。

第四，沈政男假設，耶誕或跨年活動結束後，即使本土沒有疫情新增，但可能會有群聚感冒就診，「而被當成可疑病例必須採檢的人數，就會讓醫療人員吃不消了。」

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲「居家檢疫/居家隔離、自主健康管理者和有疑似症狀民眾」不得參加！（圖／指揮中心提供）

總而言之，沈政男想說的是，「暫停一年舉辦耶誕或跨年晚會，不只是表達對全球疫情的同情與悲憫，也是自我保護的謹慎手段。」至於機師成為防疫破口一事，沈政男痛罵，「顯示不能放任航空公司自主管理，而是指揮中心必須進入內部，掌握感控流程。」

「恁爸有賞人一巴掌的習慣！」沈政男強調，如果飛航人員確實戴好外科口罩，機上感染機會極低。而減少飛航人員居家檢疫時間不是讓你趴趴走，如果接下來沒有飛航勤務，還是必須完成十四天檢疫。

【耶誕與跨年晚會不取消是嚴重錯誤】 在度過了兩百多天無本土病例的太平日子以後，台灣再度傳出一名紐西蘭機師感染給台灣友人的病例，這顯示台灣社會必須在生活與心理上再度進入防疫模式了。 千萬不能掉以輕心，說什麼只要戴口罩、不飲食，就可以繼續舉...

沈政男發佈於 2020年12月22日 星期二
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