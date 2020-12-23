廣達女被扣CCR帽子！他分析「機師吸引力」呼籲理性：真的甭一直罵

▲對已染疫的廣達女酸言酸語沒意義。（示意圖非當事人／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

22日新增的本土確診「廣達女」為紐西蘭籍機師案765的接觸者，消息曝光後引發眾人撻伐，不僅指責機師沒有誠實告知足跡，甚至用不少羞辱性字眼批評廣達女。一名網友看不下去PO文，「與其在那邊演網路霍元甲....怒譴責洋人跟女漢奸什麼的，不如把自己打點好一點，盡量多吸引一些人。」

這兩天不少人將矛頭指向廣達女，網路也出現不少酸言酸語，諷刺她過於崇洋媚外才會和機師趴趴走，明顯已經模糊疫情焦點。一名網友在PTT表示，他認為機師見多識廣、消費力強、智識體能也有一定程度，「本來就比較有吸引力」，也因為有自信又能力好，光是相處起來氣場就差很多，「約會感受度....說不定還比跟緊張兮兮的肥宅，吃茹X葵還好。」

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▲案765（紐籍機師）國內活動軌跡。（圖／曾梓倩製）



對於網路上的謾罵聲浪，他建議網友把諷刺廣達女的心力用來充實自我，或許機師真的有因為外國人身分而加分，但很多台灣男性也不輸他，「真的不要一直去譴責洋人跟喜歡洋人的女生，對自己沒幫助。」不過，底下留言仍針對廣達女不夠謹慎，而成為防疫破口這件事表達譴責，「知道全國上下努力護台了250多天嗎」、「防疫問題講得那麼輕鬆，還真謝謝。」

資深律師呂秋遠昨日也PO文呼籲，「請不要再藉由這件事情對於另一位被他傳染的廣達個案獵巫」，網路上諷刺、攻擊的字眼都是「不好笑的幹話」，防疫確實很重要，但也別讓莫名的仇恨掩蓋自己的理性。