藍綠僅差3.6％、中間選民佔45%　國民黨最新民調出爐

▲國民黨主席江啟臣、總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨智庫、國家政策研究基金會今（23日）發布12月時事民調，在政黨支持度方面，民進黨支持度跌至22.6％，國民黨支持度19％，雙方差距僅3.6％。此外，中立選民比例在過去2個月大幅增加，已來到45.8％。

根據民調結果，在政黨支持度方面，民進黨22.6％、國民黨19％、台灣民眾黨7.4％、時代力量3.9％、台灣基進黨0.9％、綠黨0.2％、其餘親民黨、新黨、台聯都僅0.1％、而中立選民或無反應為45.8％。

從縣市地區來看，國民黨支持者在大台北基隆與桃竹苗都高於20％，但其餘都低於20％，民進黨僅在桃竹苗的13.％支持度偏低，其餘地區都高於20％。

黃心華分析指出，不僅藍綠兩黨的民調差距再縮小，各主要政黨支持度都普遍下降，而中立選民比例在過去2個月大幅增加，尤其在20歲到39歲的年輕族群，政黨傾向挪往中立的情勢最明顯。

對於藍綠政黨支持度差距僅3.6％，黃心華表示，這代表民進黨今年上半年一黨獨大的情勢已經結束，現在已回到兩黨均勢競爭的格局，而國內最大黨變成「中間選民黨」。

本次民調結果，由國家政策研究基金會委託全國公信力民調公司，於12月15日至17日進行調查，以電話抽樣訪問1077成功樣本，在95％的信心水準下，最大誤差應不超過正負2.99個％。

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