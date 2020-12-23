LIVE／案765爆新足跡！廣達妹接觸者部分有症狀　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

國內今日新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時每週例行記者會，由指揮官陳時中主持說明。另外，由於昨日再次出現本土病例，為機師接觸者遭傳染，預期記者會中將進一步說明機組員檢疫管制加嚴、研議處罰條款，本土病例相關接觸者的採檢結果也會公布。

國內昨日新增1例本土病例，是與紐西蘭籍機師(案765)密切接觸的30多歲女性(案771)，為廣達集團的女員工。桃園衛生局今日表示已加強追蹤案771活動史，並匡列出171名接觸者，初步一採為陰性，但其中密切接觸的27人部分有症狀，預計二採結果將在下午出爐。另外，台北市議員徐巧芯爆料紐籍機師不只去了天母，還去象山、松山區等指揮中心尚未公開的地點，但跡疫調資料因涉及傳染病防治法，相關回應將於下午記者會一併說明。

指揮中心對航空有特殊管理模式，機師居家檢疫3天、空服員檢疫5天就能外出，而案765染疫卻在北部趴趴走，接觸者遭傳染，也讓台灣253天無本土病例破功，引發外界質疑。指揮中心上午與航空業者開會討論，將針對進入社區前加強採檢、延長檢疫時間2方向研議，會更嚴格管理。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。