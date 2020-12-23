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253天「本土零確診」破功！陳時中鏡頭前頻嘆氣　台灣疫情新危機

記者趙蔡州／綜合報導

台灣本土零確診時隔253天，被紐籍機師（案771）打破紀錄。中央流行疫情指揮官陳時中22日現身記者會，面對「本土零確診破功」讓他忍不住在鏡頭前長嘆一口氣，表示案771源頭就是案765，案765因為機師身份有特殊管理模式，只需居家檢疫3天就能外出，這個部分後續會進一步檢討改進。

中央流行疫情指揮中心22日公布，新增3名境外移入及1名本土確診，打破維持253天的「本土零確診」紀錄。指揮中心透露，本土確診者案771的源頭，為之前確診的紐籍機師案765，案765在為期3天的居家檢疫後，曾經與案771一起逛天母2間百貨公司及南崁Costco等。

▲▼指揮官陳時中面對零本土破功，忍不住在記者會上嘆氣。（圖／東森新聞）

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▲面對本土零確診破功，陳時中在記者會上忍不住嘆氣。（圖／東森新聞）

不過讓陳時中無奈的是，案765在防疫上相當不配合，甚至認為確診消息只是藉口，台灣政府根本再找替罪羊。陳時中說，「案765疫調時，表示無法回想確切的活動史與接觸史，也沒有說出與案771 有接觸，還是經警政調查他的活動軌跡，才發現與案771有密切往來。」

警政單位調查案765活動史發現，他12月4日值勤後回到台灣，5日至7日進行為期3天的居家檢疫，接著8日開始就連續在台灣北部地區趴趴走，也是這幾天有與案771有密切往來。陳時中說，「我們匡列了167人接觸者，發現有幾個場所，他們兩位都是同時出現的。」

▲▼案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

▲案765國內活動軌跡。（圖／ETtoday新聞雲）

陳時中指出，新匡列的167名接觸者中已經有13人在居家隔離，另外154人正在持續自主健康管理，不過所有人都會安排接受病毒檢驗，另外案765造成飛機群聚感染也已檢驗87人，目前正在等待檢驗結果出爐，只是本土零確診時隔253天破功，也讓他在記者會期間頻頻嘆氣，台灣與新冠肺炎的防疫戰爭仍在持續。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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