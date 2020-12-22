說日語嘛吔通！　日本駐台官員單車遊大溪「熟悉親切」

▲日本駐台官員單車遊大溪。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

來大溪遊，說日語嘛吔通！近20名充滿活力的日本地方政府駐台人員，22日騎著自行車由台北抵桃園大溪，受到桃園市政府及月眉社區發展協會的「高規格」接待。靜岡縣駐台辦事處處長宮崎悌三說，騎自行車從台北到大溪很近，尤其是大溪有日語導覽人員、友善商店，讓他們遊逛大溪，覺得熟悉親切，會把影片傳回日本，讓更多日本人認識大溪的文化跟魅力！

▲治平高中學生著浴衣盛情歡迎。（圖／記者楊淑媛攝）

宮崎悌三表示，明年是311東日本大地震10週年，為紀念日台友誼，日本地方政府駐台人員結合交通部觀光局舉辦的「2021自行車旅遊年」，22日起展開為期9天的自行車環島活動，首日來到桃園大溪，單車由大溪橋進入大溪，即受到桃園市政府觀旅局長楊勝評、月眉社區發展協會總幹事廖春景、治平高中學生著浴衣盛情歡迎，並安排陣頭表演、福仁宮體驗拿香參拜、姚茶館品嚐在地家常菜，及致贈繪製台日友好的手繪陀螺紀念禮，讓他們覺得很感動。

▲推動「大溪日語友善商店」店家。（圖／記者楊淑媛攝）

楊勝評說，大溪曾榮獲全台十大觀光小城第一名，景緻非常優美，小城有很多的歷史故事，除了著名的大溪老街，還有月眉休閒農業區、中庄調整池等許多景點，而為吸引日本旅客前來大溪旅遊，市府於今年推動大溪日語導覽，不僅從300位受訓者中精選出60位專業日語導覽人員，也因應日本旅客更多元的自由行市場，規劃推出多樣大溪旅遊套裝行程，期許在國境開放後，大溪能提供更全方位的服務，來為遠道而來的日本旅客進行在地深入體驗導覽。

另外，市府為營造大溪日語友善環境，更在百年歷史的老屋「蘭室」（大溪區中山路11號）設立「大溪日本語旅遊服務站」，給與最即時的在地旅遊資訊。

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