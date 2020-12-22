旭富廠內還有350kg金屬鈉！遇水則爆　存放桶套多層塑膠袋並墊高

▲旭富廠方22日下午確認廠內遺留350公斤金屬鈉，派員著防護裝檢視後，以塑膠套袋層層包覆裝金屬鈉的桶子，防止跟空氣與水接觸而引爆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園旭富製藥因21日二度爆炸，消防局質疑廠方在工廠內仍遺留金屬鈉未吐實，廠方派員入廠檢視，確認還有2桶半、約350公斤的金屬鈉，為避免接觸空氣或水分引發爆炸，廠方人員以棧板墊高、再以塑膠套層層包裹，確認不會與空氣、水分接觸後，撤出現場。

旭富製藥前天爆炸起火，火勢延燒週邊其他工廠，桃園市消防局人員雖撲滅旭富廠內火勢，但21日中午突二度大爆炸起火，桃園市消防局痛批廠方在廠區內可能仍偷存放有金屬鈉，且存放位置、數量竟有不同說法，打火兄弟如噴水將引爆。22日下午，在確認現場溫度下降且無燃燒爆炸之虞，廠方派員進入廠區，檢視是否還遺留有金屬鈉。

▲旭富廠方22日下午確認廠內遺留350公斤金屬鈉，派員著防護裝檢視後，以塑膠套袋層層包覆裝金屬鈉的桶子，防止跟空氣與水接觸而引爆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據消防局指出，旭富公司派員進入廠區內，發現現場還遺留有2桶半的金屬鈉，重量約350公斤，廠方的解釋是，原本有7桶金屬鈉，其中4桶半已在大火中炸掉，那是僅剩的2桶半。

廠方人員全身著防護裝備進入廠區，確認金屬鈉保存狀況尚稱完整，先以棧板將金屬鈉墊高，再套上幾層塑膠套覆蓋綑綁，最後再以塑膠帆布套上，以免下雨接觸水分引發爆炸危險，整個過程約30分鐘完成。

消防局表示，根據化學專家指稱，金屬鈉貯存只要不要碰到水或空氣，其實都很安全，旭富製藥以塑膠套層層包裹處置，應該是符合安全要件；但21日中午爆炸原因至今仍未查出，廠方人員研判，可能是其他化學物品外露，碰到水後產生化學分解和反應所致。

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