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桃園女遇怪招「喬尾椎」　問3單位確認遭指侵怒告：怕有人再受害

▲桃園市王姓密醫去年4月間為年輕女子看診，竟辯稱以民俗療法「喬尾椎」竟以手指性侵陰道與肛門等處，女子不甘受辱提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲王姓密醫去年4月為年輕女子看診，假稱民俗療法「喬尾椎」卻指侵，女子不甘受辱提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

沒有中醫師資格的王姓男子去年4月間趁年輕女子看診，王聲稱女子骨盆歪斜要喬尾椎，收取300元後要女子脫去內外褲，躺平趴下以浴巾蓋住下半身，王卻以手指入侵其肛門、陰道，女子驚嚇之餘報警提告；王辯稱沒有對女子指侵陰道，僅有入侵肛門是「喬尾椎」等語，桃園地院法官不採信其辯詞，依利用機會為性交、擅自執行醫療業務等罪，分別判處1年10月與6月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，王男沒有獲得中醫師資格，卻從2015年起在平鎮區開設整復所，為病患以民俗療法進行推拿與整脊等醫療行為，去年4月26日下午2時30分許，女子到王開設整復館進行整脊，王收取300元診療費後，讓女子趴下以浴巾蓋住下半身，再要求脫去內外褲，王先以手指插入肛門調整尾椎，再趁機指侵陰道約5至10秒，女子驚嚇後一度以為是醫療程序，返家告訴媽媽，再打電話詢問整復師公會、健保局與桃園衛生局等單位，得知調整尾椎醫療方法不需要侵入陰道，才確認遭性侵，桃檢依妨害性自主等罪嫌將王提起公訴。

桃園地院偵訊時，曾去函詢問全國中醫師公會，對方函覆合法中醫「喬尾椎」屬於侵入性醫療行為，非醫事人員不得執行之，且並不需要侵入陰道，至於是否需進入肛門執行必要，需依專業醫師評估，並與病人詳盡說明且取得同意後才能進行，此外，法院還查出，一般民俗療法與中醫容易混淆，若擅自執行醫療行為業務，當屬密醫行為。

王男在法院審理時，坦承曾用手指侵入女子肛門調整尾椎，但否認沒有侵入陰道之行為；女子則證稱，王以手指入侵她至少5至10秒，後來再以手指插入肛門喬尾椎，過程也大概10秒，當下曾叫她要吸氣與吐，王喬尾椎前有溝通說要侵入肛門，但沒想到卻侵入其陰道，因此受到驚嚇，後來查詢衛生局等單位，根本不需侵入陰道，為避免其他女子受害才堅持提告。

法官審酌，王未取得中醫師資格，卻擅自從事侵入性醫療行為，藉由民俗療法卻指侵女子，考量無前科且雙方達成調解並賠償完畢，法官審結將王男依利用機會為性交罪、未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務，分別判處1年10月與6月有期徒刑，可上訴。

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