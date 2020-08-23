冷藏雞胸肉有腥臭味！一查肉品商…竟曾「驗出抗生素殘留」

▲雞胸肉是許多人的減重聖品。（圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導

雞胸肉不僅低卡路里，還能長時間維持飽足感，不僅是減重聖品，也是具有代表性的健康食材。不過就曾有一名女網友在《Dcard》貼文，說她買雞胸肉都會有股很奇怪的味道，「像是不新鮮x100倍」，忍不住求助其他人，「想知道少鹽少糖的各位巨巨是怎麼蓋掉腥臭味的？」

這位女網友文章一開頭就求救平常吃少鹽少糖、也有在吃雞胸肉的其他人，想知道要怎麼蓋掉雞胸肉的腥臭味。接著敘述道，她買大成一款安心雞的冷藏清胸肉都會有股很奇怪的味道，第一次吃還以為是壞掉，結果之後買的吃起來味道還是一樣，讓她忍不住用「像是不新鮮x100倍」來形容。

請繼續往下閱讀...

女網友說，她試過用薑調味，結果味道沒蓋掉，反而更噁心，網路食譜或烹調方法則建議用米酒跟大量調味料來壓味道，「請問有沒有更『健康』的方法呢？」貼文一出，就有網友留言，「我曾經買過，我是切成條狀炒一炒，簡單調味就很好吃」、「其實我最近吃也是覺得腥味有點重所以就改吃鯛魚片了」、「肉雞胸很容易有味道，如果可以的話去市場買土雞胸，肉雞要當天買當天吃。」

▲有網友說，肉雞胸容易有腥味。（示意圖／記者陳建竹攝）

不過其實多年前，大成就曾被驗出提供給國小營養午餐的肉品雞肉含抗生素，不過大成喊冤，被驗出殘留的是脫氧羥四環黴素，是政府允許農民在獸醫師允許使用下所開的處方箋用藥，外加檢出微量低於50ppb，不僅已經比歐盟、日本標準（100ppb）還低，政府也沒有明文規定不得有殘留。

事實上雞隻用藥一直是敏感話題，有時候雞農需要幫雞增強免疫力，或在雞生病時給予藥物，但長期過量讓雞攝取抗生素藥物，其體內可能會產生「抗藥性細菌」。這些細菌若隨雞隻排泄物流出，或是屠宰過程汙染到其他肉品，人體接觸後恐怕會被影響腸道菌叢。

另外，根據啓新診所保健知識資料顯示，人體吃到微量的抗生素雖不至於有危害，但長期食用抗生素過量的食品，身體也會產生抗藥性，影響未來生病時藥物的治療效果，「此外，一般人抗生素吃多了抗生素，會產生頭暈、腹瀉，孕婦則會影響胎兒的骨骼發育。」

最後診所提醒5點，「不買來歷不明的雞製品」、「盡量購買標有CAS標張的優良雞肉品，或經衛生檢查合格的」、「雞價高漲時，雞農可能會搶著將剛用過藥、尚不能銷售的雞隻急於宰殺上市，為安全起見，購買時要更小心或暫不吃雞製品」、「雞的內臟與脖子部位，含抗生素的機率最高，盡量不吃這些部位」、「孕婦及幼兒在選擇雞製品時，更要小心。」