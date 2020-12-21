老母深夜如廁跌倒無力爬起　屏東男拄步行器到派出所求助

▲屏東縣枋寮警分局東海派出所長藍清輝、警員曹源中到婦人家幫忙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「大人~大人！快！我…媽媽在家跌倒…爬不起來」，一位行動不便的男子手拄步行器吃力的走進屏東縣枋寮警分局東海派出所求助，由於他不擅言詞且無法表達清楚，經警方耐心的詢問溝通下，方了解他的母親也因行動不便，如廁後欲走回床上休息途中，不慎跌倒在地，需要人幫忙，立即趕往協助，讓他很感激。

東海所出所所長藍清輝日前在派出所內，遇到一位行動不便的男子手拄步行器吃力到派出所求助，經仔細詢問才得知他的母親上廁所後欲走回床上時跌倒，站不起來，他也無法幫忙，吃了走了許久，到派出所求助。

藍所長聽聞後立即率領警員曹源中至他家中，入內即看到一位高齡老婦倒臥在一樓樓梯、表情痛苦，他們馬上向前將她攙扶至床上，仔細查看有無外傷，並再三詢問是否有不適之處，所幸並無大礙，婦人表示身體無恙無需救護送醫。

經瞭解，婦人年逾八旬，育有子女一對，因年紀老邁，不良於行，雖女兒每日皆會返家探望，卻因工作原因故無法整日在家照顧行動不便的弟弟及母親。

警方了解該戶現況後，請附近鄰居發揮村民間互助之精神幫忙就近照料，如有發現任何狀況請立即通報派出所處理。

分局分局長簡彥匡表示，東海所同仁平時即深耕基層社區，深受民眾信任，當有任何需要協助幫忙的事件時，民眾第一時間都會通知派出所及警勤區員警，員警亦能發揮主動積極救護之精神，不僅加深民眾對警方的信任，更有助於提昇警察正面形象。

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